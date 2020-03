75 år gammel sort/hvid film vises i Køge

Hjemmeværnsforeningen for Køge og Omegn markerer 75-året for Danmarks Befrielse over seks dage i perioden fra torsdag den 30. april til tirsdag den 5, maj.

"Det er en unik mulighed for at se den 75 år gamle film, der havde premiere i december 1945. Hjemmeværnsforeningen har opnået en særskilt tilladelse fra DR-Arkivet til at vise filmen for publikum. Måske vil unge mennesker have godt af at se filmen og så tage en efterfølgende snak med de ældre generationer i familien om de "5 forbandede år"", siger Bruno Juul, der er Hjemmeværnsforeningens projektleder på de seksdages markering i Køge af 75-året for befrielsen.