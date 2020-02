650 huse blev solgt i Køge Kommune i 2019

Husejere landet over mærker tydeligt, hvilken vej vinden blæser for hussalget.

I cirka 2 ud af 3 kommuner er der mere medvind. Her har ejendomsmæglerne fjernet flere skilte end året før. 5 % flere på landsplan, og 2019 er det bedste år for hussalg i årtiet, viser årsopgørelsen fra Boligsiden, hvor Home har kigget nærmere på udviklingen i kommunerne.

"Det er kulminationen på et årti med fremgang i hussalget år efter år. I starten i de store byer, siden kom byerne i provinsen med, så kommunerne i deres opland, og årets tal viser, at de positive vinde også blæser ind over de mere landlige kommuner. Helt i top er Ærø med et spring på 45 % på et år, men ellers er årets top 10 en blanding af land og by", siger Michael Dalsager, der er senior kommunikationskonsulent i Home.