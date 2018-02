?Nye virksomheder er et sundhedstegn i kommunen?, siger adm. direktør i Dinero, Martin Thorborg. Pressefoto.

577 nye virksomheder opstået i Køge

LørdagsAvisen - 24. februar 2018

Der er mange driftige mennesker i Køge Kommune, og bl.a. derfor skød 577 nye virksomheder op i 2017.

Antallet af nye virksomheder svarer til, at der i kommunen kom 12,2 nye virksomheder per 1.000 indbyggere på over 18 år. På landsplan var det tilsvarende antal nye virksomheder 12,7. Det viser tal fra CVR og Danmarks Statistik, som regnskabsprogrammet Dinero har trukket og behandlet.

"Man må bare have stor respekt for de mennesker, der kaster sig ud i iværksætterlivet. Det har jeg i hvert fald. For mange mennesker er det en stor drøm at gå iværksættervejen, men det er også en usikker vej, hvor man vinker farvel til fornuftige arbejdstider, sikker løn, pensionsordning, frokostordning og kolleger", siger serieiværksætter Martin Thorborg, som er adm. direktør i Dinero.

"Til gengæld får man en masse andet. Man får mulighed for at gøre lige præcis det, man inderst inde brænder for, og så er man selv ansvarlig for sin egen succes. Så når iværksættereventyret bliver en succes, så kan man takke sig selv for det, og det er en fed fornemmelse. Jeg har selv startet flere virksomheder, og det har været en blanding af fantastisk og frygteligt hver eneste gang".

Et sundhedstegn

Martin Thorborg er medstifter af Dinero, hvor han i dag er adm. direktør. For ham er det et sundhedstegn, når der opstår nye virksomheder.

"Når der opstår nye virksomheder, foreninger og andre gode initiativer, der skaber liv og aktivitet i lokalsamfundet, er det for mig en indikator på, at der er nogle driftige kvinder og mænd, som vil det bedste for deres lokalsamfund. De har lyst til at investere energi, tid og penge, fordi de tror på

området og på de mennesker, der bor der. Derfor kan jeg også kun opfordre til, at man bakker dem op", siger Martin Thorborg.

I 2017 blev der oprettet flest virksomheder pr. 1.000 indbyggere på over 18 år i Gentofte Kommune. Næstflest blev oprettet i Københavns Kommune, mens Frederiksberg Kommune var på tredjepladsen.pm