50 år: Køge Golf Klub står i jubilæets tegn

17. juli 2019

Køges ældste golfklub har i år 50 års jubilæum.

I uge 28 afholdt Køge Golf Klub flere store turneringer for medlemmerne, for at starte fejringen af klubbens 50 års jubilæum.

Fejringen fortsætter resten af 2019 frem mod december, hvor der afsluttes med fest og reception for at markere 50-året for klubbens stiftelse.

I december 1969 blev Køge Golf Klub stiftet på en stenet mark lige syd for byen.

Danmarks golfklub nr. 24 var en realitet, ikke mindst på grund af Christian Rosenberg Outzen, der førte an for en flok ihærdige og kreative kræfter, der var fast besluttet på at få projektet til at lykkes.

I dag er klubben ejet af de godt 1.600 medlemmer, og denne konstruktion har siden 1982 været med til at skabe den fantastiske udvikling der gør, at klubben tager sig ud som den gør i dag.

Fra det første klubhus, som var stuehuset på gården Lillevang, henover talrige tilbygninger, til det nye klubhus fra 2009, der huser alle de faciliteter der er behov for i en moderne golfklub, har det været medlemmerne, der har været med til at drive udviklingen.

Således har medlemmerne også, gennem hårde fysiske udfoldelser og frivilligt udvalgsarbejde været med til at udvikle banen, som i dag står som en af Danmarks flotteste og mest

velholdte parkbaner i Danmark.

Ansvaret for den fortsatte vedligeholdelse og udvikling af banen varetages i dag af et hold af yderst kompetente greenkeepere, der arbejder fra tidlig morgen, for at sikre at banen altid står klar til medlemmerne og de mange tusinde greenfee-gæster, der hvert år gæster klubben.

Klubben tæller i dag 150 frivillige, der yder et fantastisk stort stykke arbejde, og bidrager til at man kan operere på så højt et niveau som man gør.

De frivillige indgår i alle former for arbejde, fra diverse udvalg til havehold, golfskolen, gæste- og bane-service og har derfor en stor aktie i klubbens daglige drift.

Forretningslivet i Køge har altid været en god samarbejdspartner for klubben. Støtten og involveringen fra erhvervslivet er et vigtigt parameter i den fortsatte udvikling af klubben. Derfor arbejder man hele tiden på at udvikle forholdene, så samarbejdspartnerne får mest muligt ud af involveringen, og samtidig kan se at klubben balancerer en 100% forretningsorienteret tilgang i forhold til samarbejdet med de 1.600 medlemmer.

Selvom golf er en traditionssport, skal der ikke herske nogen tvivl om, at golf i dag er for alle.

"For eksempel er forskellen på yngste og ældste medlem i klubben i dag, 80 år. Det er vigtigt at understrege at golfsporten er en yderst social sportsgren, som favner alle aldersklasser på tværs af køn og færdigheder. Vi gør derfor også meget ud af at være synlige for alle typer af nye/kommende medlemmer, og sikre at alle kommer godt i gang, når først man har forsøgt sig med sporten. I Køge Golf Klub har vi flere familier, hvor der er repræsenteret 3 generationer i medlemsskaren. Det er vigtigt for os at holde fast i åbenheden, kreativiteten og diversiteten. Sådan har det været i 50 år, og sådan vil det fortsætte de næste 50", siger klubbens golfmanager Jens Torp.