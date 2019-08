Se billedserie Omkring 3000 unge indtager Køge til årets Campus+ dag under festugen.

3000 unge indtager Køge til Campus+ dagen

LørdagsAvisen - 29. august 2019 kl. 16:16 Af Martin Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

For tredje år i træk danner fredagen under Køge Festuge rammen om arrangementet Campus+, hvor tusinder af unge fra Køge, Stevns, Solrød og Greve indtager byen for at møde de langt over 100 virksomheder og andre, der fylder byens gader med aktivitetsstande for de unge.

Arrangementet vokser år for år, og i dag tøver arrangørerne ikke med at kalde Campus+ for landets uden sammenligning største læringsfestival, hvor de unge bliver inspireret til blandt andet uddannelse og karriere i de mange stande.

"Vi ved, at fællesskab, relationer og accept af hinandens forskelligheder giver os de kompetencer, der skal til, for at vi danner det hele menneske og giver redskaberne til at mestre sit eget liv," siger Fie Jessen, Campus-koordinator i Campus Køge.

"Det er sværere at forlade et fællesskab end en uddannelse, og dermed er det vigtigt også at have blik for alt det, som vi kan gøre i fællesskab. Campus+ er i sig selv et eksempel på netop det. Fagligheder og interesser mødes og skaber noget sammen, som de unge synes at det er fedt at være en del af. Sådan er virkeligheden. Veje krydser hinanden hele tiden, og de bedste løsninger er ofte dem, som vi skaber sammen. Det er også fundamentet for hele Campus Køge-samarbejdet, hvor vi arbejder for at fællesskabet, relationerne og accepten af hinandens forskelligheder giver os de kompetencer, der skal til for at vi danner hele mennesker, fastholder de unge i uddannelse og mestrer deres tilværelser," forklarer Campus-koordinatoren.

I år er der flere end 125 stande på plads på Campus+ dagen. Her kommer de unge til at deltage i aktiviteter, løse opgaver og blive nysgerrige på sundhed-, erhverv-, fritidstilbud og uddannelser, job som de måske ikke tidligere har stået ansigt-til-ansigt med. Dermed står det også klart, at dagen ikke kunne arrangeres uden den store opbakning fra virksomhederne og alle de andre, der befolker aktivitetsstandene.

"Foruden det eksisterende, stærke samarbejde i Campus-regi mellem partnerne, så samarbejder vi med Køge by, og byens butikker, lige som vi inviterer virksomheder, foreninger og sundhedstiltag til at møde os i hyggelige rammer. Vi prøver at samle alle, der vil gøre en forskel sammen med unge mennesker. Det gælder også de unge selv," siger Fie Jessen.

Campus+ finder sted fredag 30. august klokken klokken 9-12, hvorefter der vanen tro er fælles frokost og musik på Torvet. Her optræder i år flere unge fra MGK Sjælland, inden X Factor-duoen Maria og Bea overtager scenen klokken 13 og runder årets Campus+ dag af med et brag.