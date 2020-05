25 års jubilæum i Sydbank

Privatrådgiver Birthe Madsen kan her i maj fejre 25 års jubilæum i Sydbank. Grundet Corona fejres jubilæet internt med kollegaerne i Køge afdeling.

Birthe startede som elev i 1976 i den oprindelige Handelsbanken i Brogade 3. Denne blev som bekendt til Danske Bank via fusion. Hun var så med på det hold som startede Diskontobanken (senere DiBa Bank) op i 1995 i Brogade 19. Via fusioner har hun altså nu været ansat i 4 banker i Brogade, og noget af en bedrift at forblive i samme gade og nu også krydret med 25 års jubilæum i Sydbank.