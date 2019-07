Se billedserie Anders Bødker, der var tovholder på Køge Games 94 med den PR-avis der blev udgivet i samarbejde med LørdagsAvisen og fortalte alt om de mange tilbud som Køge Games gav borgerne. Foto: pm.

Send til din ven. X Artiklen: 25 år siden Køges idrætsklubber gik sammen om Køge Games Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

25 år siden Køges idrætsklubber gik sammen om Køge Games

LørdagsAvisen - 25. juli 2019 kl. 06:15 Af Per Møller Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

På onsdag den 31. juli er det 25 år siden, at 32 idrætsklubber og -foreninger i Køge Kommune kunne markere åbningen på Køge Games 1994 - en stor idræts festuge hvor klubberne var gået sammen om at holde åbent hus en hel uge for alle borgere i kommunen.

Køge Games var faktisk startet ud fra noget helt andet end at lave en aktiv idrætsuge for alle aldre i Køge.

"Begyndelsen på det hele var faktisk et møde den 22. april 1992 i Ravnsborghallen, hvor seks idrætsklubber, efter indbydelse fra Køge Svømmeklub, holdt møde med hovedtemaet: Kan der findes samarbejdsmuligheder mellem de indbudte klubber", fortæller Anders Bødker, der deltog i mødet på vegne af Køge Atletik.

Som resultat af dette møde gik et arbejde i gang for at finde samarbejdsmulighederne og flere oplagte muligheder blev klarlagt: Fysioterapi, lederuddannelser, indkøb, administration og visse former for medlemsservice. Alt sammen noget, der kunne medføre lettelser og besparelser i dagligdagen i de enkelte klubber og foreninger i kommunen.

"Situationen var, som den såmænd også er i dag, at alle klubber er baseret på et stort frivilligt arbejde fra ledere, trænere og medlemmer og dels, at økonomien er stram for alle. Så besparelser vil være værdifulde for at holde kontingenterne i ro", fortæller Anders Bødker om baggrunden for at søge "en fælles idrætsadministration i Køge".

Det var under dette samarbejde at idéen til Køge Games tog form.

"Idéen havde eksisteret længe, men nu fandt de seks klubber at et stævne med både bredde og elite for unge som ældre kunne være en flot måde at vise viljen til samarbejde på. Men samtidig kunne et stort idrætsstævne være et godt tilbud til borgerne i Køge og på Østsjælland være en måde for klubberne og foreningerne at præsentere deres tilbud - og en mulighed for borgerne at prøve en masse aktiviteter ganske gratis. Idéen blev fundet så god, at det daværende DSIK - De Samvirkende Idrætsklubber i Køge - kom med i samarbejdet og resultatet blev det stort anlagte Køge Games 1994 til afvikling fra søndag den 31. juli til og med søndag den 7. august", fortæller Anders Bødker, der blev udpeget som primus motor for at samle trådede til arrangementet.

Der var mange ting at gå i gang med. Sponsorer, samarbejde med politi og kommunale myndigheder, koordinering af de utallige aktiviteter der løb af stabelen i uge 31, fremstilling af logo, jingle i radiospots, o.s.v.

Og til at binde det hele sammen for borgerne, blev der i samarbejde med LørdagsAvisen udarbejdet en 20-siders præsentationsavis for Køge Games.

T-shirts, caps og diplomer

Dertil fik DSIK lavet en række smarte T-shirts og caps med Køge Games' logoet. Disse kunne bl.a. købes fra ugen før og under Køge Games-ugen på Køge Turistkontor, i Køge Svømmeland og ved atletikhuset.

Desuden var det muligt at få et Køge Games aktivitets-diplom der blev udleveret på alle aktivitetsstederne.

"Så kunne man følge med i hvor aktiv man var under Games-ugen. For hvis man tog det "blanke" diplom med rundt til de forskellige idrætstilbud i ugens løb, fik man stempler for deltagelse. Og jo flere stempler, jo større chance var der for at få udleveret en særlig aktivitetshilsen fra Køge Games 94 på afslutningsdagen søndag den 7. august på Herfølge Stadion", fortæller Anders Bødker.

Køge Games 1994 blev indledt med et festligt åbningsstævne.

Det hele startede med et festligt optog fra Køge Torv med deltagelse af alle 32 deltagende klubber/foreninger i deres respektive klubdragter og flere medbringende deres udstyr. Optoget blev ved starten ledsaget af "gjalden" fra jagthorn. Fra torvet gik optoget til Køge Stadion, hvor borgmester Willi Eliasen ankom til stadion pr. faldskærm inden han holdt åbningstalen.

Og så kunne de mange aktiviteter tage deres begyndelse - og hele ugen igennem var der et overflødighedshorn af idrætstilbud til borgerne rundt i kommunen.

Køge Games 1994 sluttede søndag den 7. august med et stævne på Herfølge Stadion. Også her blev der indledt med et stort optog ledsaget af Køge Skoleorkester. På stadion blev publikum underholdt med bl.a. opvisning af ryttere fra Køge Sports Rideklub, flere gymnastikhold, veteranfodboldkamp Herfølge mod Køge og overrækkelse af præmier til deltagere i ugens mange konkurrencer.

"Da facit blev gjort op efterfølgende viste det sig heldigvis, at Køge Games blev en succes med mange besøg rundt omkring hos de medvirkende idrætsklubber. Der er også her, 25 år efter, grund til endnu engang at takke de kommunale myndigheder, sponsorerne, tilskuerne til de forskellige events, klubber/foreningerne og deres mange frivillige og andre der var med til at give en hånd med i arbejdet. For uden deres store støtte havde det ikke været muligt at stable Køge Games på benene", siger Anders Bødker der dog ærgrer sig over, at man efterfølgende aldrig nåede videre med planerne om et fælles idrætsadministration for Køge.

På spørgsmålet, om han tror et Køge Games kan gentages i dagens Køge Kommune siger Anders Bødker afslutningsvis:

"Det kunne da være morsomt hvis nogen ville tage idéen op igen - det er med til at samle og præsentere den store palet af spændende tilbud vi har inden for idræts- og foreningslivet i kommunen, det vil give klubberne mulighed for at få en masse god PR, borgerne noget at samles om o.s.v. Det kunne måske på en eller anden måde tænkes ind i forbindelse med Køge Festuge - enten umiddelbart før eller efter - i 2020 eller 2021", slutter Anders Bødker.