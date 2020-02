Der hygges og nørkles i Bjæverskov Sognegård. Fra venstre ses Kirsten Knudsen, Birgitte Greiner (delvis skjult), Birte Jensen, Anne Høgh, Sussie Schou, Kate Mortensen, Annette Andersen og Anni Lindby, som startede nørkleafdelingen. Foto: Vibeke Thomsen.

25 år med flittige hænder i Bjæverskov

LørdagsAvisen - 20. februar 2020 kl. 13:45 Af Per Møller Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Nørklerne hos Røde Kors i Bjæverskov kan i år fejre 25 års jubilæum.

I den anledning indbyder Nørklerne Bjæverskov til åbent hus/reception onsdag den 26. februar i tidsrummet kl. 14.00-15.30 i Bjæverskov Sognegård.

"Her vil vi gerne vise og fortælle om nogle af de nørklerier, vi har lavet. Samtidig byder vi på kage samt en kop kaffe og eller te", siger Vibeke Thomsen fra Nørklerne i Bjæverskov.

Nørkleafdelingen hos Røde Kors i Bjæverskov startede den 22. februar 1995. Man mødtes hver onsdag på Ejby Bibliotek for at strikke til trængende børn i fattige lande.

"Det nødvendige garn for at kunne nørkle kom de lokale Ejby borgere med. Da Genbrugsforretningen åbnede i Borup i december 1999, blev der også afleveret garn her, som derefter blev fragtet til Nørklerne i Ejby", fortæller Vibeke Thomsen.

De beklædningsgenstande, der fremstilles hos Nørklerne, er udelukkende til børn op til 12 år. Beklædningsgenstandene, huer, undertøj, sweatere, nederdele, kjoler m.m. fremstilles efter helt fastlagte mønstre. Leveret af Røde Kors.

Det er således kun garnfarve og mønster, der kan afvige for de enkelte beklædningsgenstande.

"To gange om året afleveres nørklernes produktion til Røde Kors samlecentral i Kliplev i Sønderjylland. Fra dette sted sendes fremstillede beklædningsgenstande fra samtlige nørklere i Danmark til det pågældende modtagerland. Nogle af vore beklædningsgenstande er bl.a. sendt til Hviderusland og stater i Afrika", oplyser Vibeke Thomsen.

Da Ejby Bibliotek lukkede i foråret 2013, var Nørklerne så heldige at få lov til at komme og benytte et lokale i Sognegården.

"Vi er nu ca. 16 nørklere, og vi mødes her hver onsdag fra kl. 13.00 til 15.30. Der er fortsat brug for ledige hænder, og har du lyst til at være med, er du meget velkommen", slutter Vibeke Thomsen, der opfordrer til, at kan man ikke komme til receptionen, kan oplysninger om Nørklernes arbejde fås ved henvendelse til hende på tlf. 2115 3358.