2020 er et skudår

Jo, det er ganske vist, for i år er det nemlig skudår. En praktisk foranstaltning vi mennesker har indført for at få kalenderen til at "gå op". Vi vil jo så gerne have styr på alt - også tiden - men verdens gang passer ikke helt ind i vores iver efter at få dage, uger, måneder og år til at gå op i en højere enhed. Derfor blev det for længe, længe siden besluttet, at vi skulle have skuddag hvert fjerde år. For så passer pengene nemlig - næsten!