200 unge tager ordet på talerfestival i Køge

Svedige håndflader. Høj puls. Et modigt ungt menneske, som har noget virkelig vigtigt at dele med dig. Danmarks talerfestival - Røst Festival - byder for andet år i træk velkommen til flere hundrede unge talere, der over to dage generøst deler deres visioner, finurlige betragtninger, håb og harme. Røst Festival, som er gratis for alle, byder også på en mangfoldig strøm af debatter, performances og koncerter. I år med navne som Bisse, Geeti Amiri, Kaspar Colling Nielsen, Jeannette Ehlers og Lea Korsgaard.