Fra træningen med 4. årgang tirsdag morgen i Rishøjhallen. Foto: jcj.

110 skoleelever prøver kræfter med volleyball

LørdagsAvisen - 14. januar 2018 kl. 16:58 Af Per Møller Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Omkring 110 børn fra 2. og 4. klassetrin på Kirstinedalsskolen i Ølsemagle, skal over en periode på i alt tre uger, arbejde med volleyball. Det sker i samarbejde mellem skolen og den lokale storklub, Team Køge Volley, der er en del af Rishøj IF.

"Det er en del af "Åben Skole". Vores fokus er at skabe en mere stabil fødekæde til Team Køge Volleys ligahold samt at give en masse elever i Køge Kommune mulighed for at prøve kræfter med volleyball som en del af deres motoriske udvikling. Derfor er "Åben Skole" en genial måde både for idrætslærere og idrætsklubber at få de unge mennesker til at interessere sig for en eller flere af de mange idrætsgrene, der er i vores lokalområde", siger Lina Johansen, der er formand for Team Køge Volley.

Efter et ihærdigt indledende forarbejde, har klubben indgået et samarbejde med Kirstedalsskolen, så fra og med fredag den 5. januar og efterfølgende tre uger frem, skal klubben og skolen arbejde med kidsvolleyball for sammenlagt omkring 110 børn i alt på 2. og 4. årgang. Timerne ligger for 4. årgang tirsdag morgen fra kl. 08.00-09.30 og for 2. årgang fredag over middag fra kl. 12.00-13.30.

Økonomien til indsatsen er der sørget for så vi kan godtgøre de trænere, der har mulighed for at komme og træne børnene. Rishøj IF, den flerstrengede forening som Team Køge Volley er en del af, har bidraget økonomisk til at det kunne lade sig gøre", fortæller LinaJohansen.

Team Køge Volley har også etableret kontakt til Asgård skole, og de har meldt interesseret tilbage.

Kirstinedalsskolen og Asgård skole er vores primære skoler og afhængigt af vores træneres kapacitet i dagtimerne, kan det være vi får mulighed for at tilbyde projektet til andre skoler også", slutter Lina Johansen.