Se billedserie Hotel Niels Juel har blandt andet karl johan-farseret kylling på menuen under Smag på Køge.

Send til din ven. X Artiklen: 10 restauranter inviterer til at smage på Køge Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

10 restauranter inviterer til at smage på Køge

LørdagsAvisen - 04. februar 2018 kl. 09:39 Af Martin Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Køge byder på en perlerække af gode restauranter, og i den kommende uges tid er der ekstra gode argumenter for at prøve en eller flere af dem, for det er igen blevet tid til Smag på Køge-ugen. I hele uge 6 byder 10 af Køges restauranter således inden for til en særlig tre-retters menu, som gæsterne får til en særligt lav pris.

Igennem hele ugen venter der altså smagsoplevelser af høj kvalitet, og det bliver til samme lave pris i alle restauranter, hvor man får en tre-retters menu for blot 215 kroner. Menuen er forskellig fra sted til sted - se hvad de enkelte restauranter kan byde på i annoncerne her på disse sider. For eksempel byder Skipperkroen på havnen inden for til kartoffel-porresupper, svinemørbrad og chokomousse, mens Hotel Niels Juel har sammensat en menu bestående af terrin af svinekød, karl johan-farseret kylling samt æbletærte til dessert. Cafe Vanilla er også blandt de deltagende spisesteder, og her byder man blandt andet gæsterne på tigerrejer, oksefilet og creme brulee.

Ideen bag arrangementet er at give alle muligheden for at opleve, hvad Køges restauranter kan byde på, til en yderst overskuelig pris. Husk at bestille bord på forhånd og bemærk, at mens Smag på Køge varer fra 5. til 11. februar, så kan der være enkelte lukkedage i perioden hos nogle af de deltagende restauranter.

Her er de deltagende restauranter i Smag på Køge

Skipperkroen

Restaurant StigAnn

Odd-Fellowgaarden

Café Sapore

Hotel Niels Juel

Rib House

Slagter Stig

Café Vanilla

Il Gallo

Restaurant Limone