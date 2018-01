Send til din ven. X Artiklen: 10. klasse får nu fast adresse på Campus Køge Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

10. klasse får nu fast adresse på Campus Køge

LørdagsAvisen - 25. januar 2018 kl. 08:34 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er vigtigt for 10. klasse at have en tæt kontakt til de ungdomsuddannelser, som eleverne skal fortsætte på efter eksamen. Derfor er Campus Køge det ideelle sted for 10. klasse at være i hverdagen. I 2014 etablerede Køge Kommune 10. klassecenteret Campus Køge i et midlertidigt lejemål, der tilhørte Køge Handelsskole. Her skulle eleverne have deres skolegang, indtil der blev bygget et fast sted til 10. klasseeleverne.

Denne placering har vist sig, at være en stor succes. Elever og lærere er blevet så glade for at være en del af Campus Køge, og den konkrete kontakt med ungdomsuddannelserne i hverdagen, betyder meget. Men en kommunal virksomhed må ikke foregå i lejede bygninger gennem længere tid, uden at der deponeres et beløb til staten. Derfor besluttede Byrådet i 2017 at udlicitere driften af 10. klasse via en udbudsrunde. Senere opstod der dog en god økonomisk mulighed, og Byrådet har derfor nu besluttet at droppe udbudsrunden og beholde driften af 10. klasse på kommunale hænder. Dermed kan kommunen deponere til pligtige beløb, og 10. klasse kan leje sig ind på Køge Campus permanent.

"En del af det at tage en uddannelse er også de sociale og fysiske rammer. Derfor er det for mig at se, den helt rigtige beslutning at lade 10. klasse være en fast del af Campus Køge. Det er godt for de unge og samtidigt kan vi beholde driften af 10. klasse på kommunale hænder. Det faktum, at både elever og medarbejdere har været glade for Køge Handelsskoles lokaler melder om, at der er et sundt undervisningsmiljø på Campus Køge. Det bidrager ikke kun til udviklingen af læringsmiljøet, men er også med til at fastholde dygtige medarbejdere," siger borgmester Marie Stærke i en pressemeddelelse.

10. klasse Campus Køge får permanent lejeadresse hos Køge Handelsskole fra 1. august.mart