Se billedserie Borgmester Marie Stærke (S) var naturligvis med ved 1. maj-festen i Lovparken igen i år. Foto: Martin Rasmussen

1. maj-festen i Lovparken fusede ud i regnen

LørdagsAvisen - 01. maj 2018 kl. 17:00 Af Martin Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det krævede et stærkt rødt hjerte og en solid regnjakke at være med til 1. maj-festen i Lovparken i år, hvor det charmerende, omskiftelige danske forårsvejr mest bidrog til festen med regn og rusk.

Vejret satte desværre sit præg på fremmødet. Der var stadig masser af pølser tilbage på produktionshøjskolens grill langt ud på eftermiddagen og god plads på græsset foran scenen, hvor talere som folketingsmedlem Jacob Mark (SF), forbundsformand i 3F Per Christensen og DSU-formand Frederik Vad Nielsen ellers gjorde deres for at sætte gang i sagerne, mens Madsen & Nielsens Kvintet traditionen tro fyldte tiden mellem talerne ud med hyggelig jazz.

Jacob Mark høstede et solidt bifald fra de omkring 60-70 tilbageværende på pladsen med en helhjertet opfordring til et opgør med "de snyltere, der som igler suger på fagbevægelsens succes og vigtighed." Det var de gule fagforeninger, SF's gruppeformand på Christiansborg rettede sigtekornet mod i sin 1. maj-tale.

"De gule fupforretninger skal kaldes ved deres rette navn. De har aldrig kæmpet for fællesskabet. De har aldrig kæmpet for bedre lønninger eller et bedre arbejdsmiljø. De har aldrig kæmpet for, at flere unge skulle få en faglært uddannelse. Og alligevel kalder de sig en fagforening. Det er sgu falsk markedsføring. Derfor er SF ude med et meget enkelt forslag i dag, som vi håber at kunne samle flertal for. Drop statsstøtten til de gule fupforretninger og hæv fradraget for at være med i en rigtig fagforening. De sidste måneder har vist, at der er brug for et stærkere fælleskab og mere organisering. Ikke flere snyltere," sagde han blandt andet.

For mange begyndte 1. maj allerede om morgenen, hvor de første talere indtog talerstolen rundt omkring i kommunen. For eksempel besøgte folketingsmedlem Henrik Sass Larsen (S) vanen tro Hugo's Kælder til 1. maj-møde fra klokken 8, og her slog han blandt andet et slag for et loft over direktørlønninger. I kælderen kunne man blandt andre også møde borgmester Marie Stærke (S), der naturligvis blandt andet kom ind på de netop overståede overenskomstforhandlinger og forholdene for de offentligt ansatte generelt.

"Grundlæggende handler det om, at respekten for offentlige ansatte skal tilbage. Det handler ikke kun om lønstigninger. Det handler mindst lige så meget om anerkendelse af, hvor stor en betydning offentlige ansatte har vores samfund - den lighed vores ansatte er med til at skabe for børn i daginstitutionerne, for de unge mennesker i skolerne, for dem der ikke har arbejde, for de syge og for de ældre. Den lighed er med til at skabe et stærkt samfund. Vores ansatte er også med til at skabe et af verdens mest tillidsfuldt samfund. Vi har tillid til, at der passes godt på vores børn, svage og ældre. Vi tror på, at ingen stjæler fra os, når vi inviterer en hjemmehjælper ind i vores hjem. Vi tror på, at ingen stikker noget i egen lomme, når de behandler vores sag. Den tillid gør os til et konkurrencedygtigt land, der kan tilpasse sig hurtigt," sagde hun blandt andet og understregede, at hun har set den anerkendelse de seneste måneder under overenskomstforhandlingerne.

"Den lighed og den tillid skal vi passe på og værne om. Og lige præcis det blev styrket med denne aprils måneds kulmination på mange måneders overenskomstforhandlinger. At følge kampen, sammenholdet og forhandlingerne gjorde mig stolt, og det viste for mig om noget, hvor stor anerkendelse der er af offentlige ansatte. Jo, samling er i høj grad valgets parole. Og jeg er stolt af, hvordan samling her i foråret førte til et stærkt resultat," sagde Marie Stærke.