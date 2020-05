Foto: Colourbox

Livet på pause: Hey, Mette og Søren, hvad med de gravide?

Journalist Casper Ravnsted-Larsen skriver om sine indtryk og oplevelser i et coronaramt Danmark, hvor han og hans kæreste selv er i isolation.

Livet på pause - 04. maj 2020 kl. 18:22 Af Casper Ravnsted-Larsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Før min kæreste blev gravid. Da hun blev gravid. Efter hun er blevet gravid. Og forhåbentlig i al fremtid. Jeg har altid svoret, at jeg VIL IKKE være en af de der forældre, der får alle samtaler til at handle om deres egne børn. Så når jeg nu vil gøre noget, der ligner en undtagelse, er undskyldningen, at vi alligevel lever i en ekstraordinær situation. Men undskyld alligevel. Jeg synes nemlig altid - og med rette - at børn og gravide kvinder står forrest, når der skal passes på og uddeles gode råd. Men er det bare mig, eller har informationsniveauet under den nærværende coronakrise ikke været meget lavt? Det handler selvfølgelig nok mest om, at de reelt ikke ved så meget, myndighederne. Og på det seneste er der da kommet flere linjer tekst til på den der coronahjemmeside.

Men... Der, hvor kæden så alligevel hopper af for mig, er, når myndighederne, som jeg ser det, reelt ikke kan beslutte sig for, om man kan smitte hinanden inden for hjemmets fire vægge. “Gravide fra uge 28 og frem, der arbejder i sundheds-, social- og ældresektoren eller med børn i alderen 0-6 år, skal have hjemmearbejdsplads uden udgående funktioner fra hjemmet. Hvis dette ikke er muligt, skal den gravide fraværsmeldes,” hedder det på hjemmesiden. Det er nogenlunde til at forstå. Og den kategori er min kæreste i. Fint nok. Men der står så ikke noget om partneren. Må han/hun gå ud og købe ind, besøge venner og drikke øl i solen (med afstand), som de andre dødelige? Logikken, der indtil nu har været gældende, er, at hvis man bor sammen med en person i risikogruppen, som gravide er placerede i, så er smitterisikoen den samme, hvis partneren føjter omkring i samfundet, som hvis den gravide selv gjorde det. Man må jo antage, at der er en betydelig risiko for at smitte hinanden, hvis man bor sammen. En gravid og dennes partner må altså være sidestillede...

Eller hvad...? Går man lidt længere ned og kigger på hjemmesiden under afsnittet om selve fødslen, bliver den i forvejen tynde is, som denne logik lister sig afsted på, endnu mere usikker og begynder at knirke og sprække. “Hos gravide uden symptomer kan fødsel foregå som vanligt. Alle fødende skal dog testes ved indlæggelse for at sikre mod smittespredning på sygehuset – både blandt personalet og de indlagte patienter.” Det har altså ikke noget med sygdomsfaren for hverken mor eller barn at gøre, men risikoen for at smitte andre. Det er jo helt fair, idet man ikke mener, at Covid19 i udgangspunktet er farlig for hverken mor eller barn. Men… “Hvis din partner eller en pårørende, som ikke har symptomer, skal deltage ved fødslen, skal denne ikke testes.” Så det gør altså ikke noget, at partneren spreder smitte på sygehuset? Eller hvordan skal det forstås? Og kan den logik fra før, hvor partner og gravid er sidestillede, så overhovedet følges? Og måske endnu mere relevant: Hvilken logik skal man så følge?

Til Mette og Søren Kære læser, hvis du er forvirret, er det næsten med vilje. For det er jeg nemlig også. Man forsøger at få uddybet retningslinjerne lidt ved at tale med sin praktiserende læge. Han henviser til de officielle retningslinjer. Altså selvsamme hjemmeside. Man forsøger at få en jordmoder, der vel bedst ved, hvordan gravide reagerer på dit og dat, til at give en nogle gode råd. Hun henviser til de officielle retningslinjer. Altså igen selvsamme hjemmeside. Samtidig hører man rygter om andre gravides partnere, der tager på arbejde igen. Og handler ind. Og alt det. Et lille fromt ønske til Mette og Søren herfra kunne være noget rimelig klar og ikke mindst entydig kommunikation. Personligt aner jeg hverken, hvad jeg må eller ikke må. Så indtil videre holder vi os inde. Men er det for overforsigtigt? Er budskabet for myndighederne, at vi skal holde os inde og nøjes med at kigge længselsfuldt ud af vinduet på de andre børn, der leger ude på gaden, indtil fødslen, så må det jo være sådan. Irriterende, ja. Men så ved vi da besked. Den største frustration er ikke de ting, man ikke må. Den største frustration er ikke at vide, hvad man ikke må.