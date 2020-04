Jeg ville egentlig have fundet et billede af nogle, der laver englehop, fordi det ser sjovt ud. Men I må nøjes med ham her, der så til gengæld har nogenlunde samme ansigtsudtryk, som jeg selv havde, da jeg havde taget to gange syv minutter på appen forleden.

Livet på pause: Englehop og terninger - derhjemme

I den uge, der nu går på hæld, har vi her på siden kørt en afstemning om, hvorvidt læserne føler, at de er blevet mindre fysisk aktive, end de plejer under coronakrisen. Halvdelen af jer mener, at der er blevet skruet ned.

Nu kan “mindre fysisk aktiv” jo betyde mange ting, men halvdelen er immervæk en del, og det fik mig til at tænke... (selv om man ikke skal overanstrenge sig).

Jeg hører også til den halvdel, der ikke helt får kompenseret for de der ture til køleskabet, man mest af alt tager, fordi man keder sig.

(Hvorfor er det mon egentlig, at et kedsomhed viser sig i maven?)

Nuvel, de senere dage er det faktisk lykkedes mig at gøre lidt mere ved det. Bevares, jeg er ikke tilbage på et normalt motionsplan, og i forvejen er jeg ikke ligefrem ironman-materiale, men nu har jeg fået et par ideer til, hvordan jeg kan få motioneret lidt i hverdagen - derhjemme.

Med fare for at lyde som den fitness-nørd, jeg bestemt ikke er, tænkte jeg egentlig lige, at jeg ville dele et par små åbenbaringer med jer…