Livet på pause: Den kørende hollænder (del 1)

- Jeg må indrømme, at jeg var skeptisk til at begynde med.

- Jeg har altid boet i byer, men nu kan jeg slå græs og vaske bilen. Vi kan spise morgenmad i haven i solen. Vi kan gå ned til havet og lange ture i naturen. Vi ser solnedgangen hver dag. Det er faktisk ganske behageligt. Og noget man ikke kan, når man er i isolation i en by. Så jeg betragter mig selv som heldig i det her, og det var den rigtige beslutning, siger han.

Der er fred og ro til at arbejde. Der er strand, sand og vand. Det er egentligt et ret fint sted at tilbringe en del af sådan en coronahjemmeisolationssituation. Og Kamiel har fundet sin landlige side.

- Det var tydeligt, at de danske myndigheder gerne ville understrege alvoren i det her fra starten. I Belgien var reaktionen ikke lige så hurtig. Jeg tror faktisk, at folk stadig kunne gå ud og drikke en øl hele den weekend, efter jeg var ankommet til Danmark. Der var slet ikke panik.

Han havde været med sine venner ude på en bar og få et par øl aftenen forinden, og der var der i hvert fald ikke nogen, der var i panik. Tværtimod blev der gjort lidt grin med det hele. Og selvom Kamiel også syntes, det hele var lidt åndssvagt, gik han dog ikke så langt som flere af hans venner, der delte glas og kyssede hinanden for sjov - deres voksne alder til trods.

Det var egentlig Kamiels kæreste, Signe, der var på vej til Bruxelles for at besøge ham. Hun skulle flyve fredag aften den 14. marts og tilbringe weekenden. Men fredag morgen ringede hun og luftede ideen om, at han måske skulle tage bilen og køre til Danmark i stedet. Hun mente, at hendes fly ville blive aflyst.

Hun må have overbevist mig

Det tog derfor Signe noget tid den fredag formiddag at overbevise Kamiel om, at han skulle køre til Danmark. Hun havde en fornemmelse af, at det snart ikke længere ville være muligt. Og rygterne om en lukning af grænserne var begyndt at svirre i Danmark.

- Jeg tænkte, at det ikke gav nogen mening. Du har en billet, du da skal komme herned. Og hun sagde, at hun jo ikke vidste, om hun overhovedet kunne rejse tilbage til Danmark igen. Og så kom jeg til at joke lidt med, at i det mindste var lejligheden i Bruxelles lidt større end den i København, fortæller Kamiel.

Omvendt, tænkte han, ville det også være tåbeligt at strande hver for sig.

- Hun må jo have fået mig overbevist til sidst, for jeg gik jo ned i bilen og kørte. Men der var jeg stadig meget afslappet og tænkte, at jeg om ikke andet ville få en oplevelse ud af det. Jeg får set min familie i det mindste, og jeg ved jo ikke, hvornår jeg kommer tilbage...

Glæd dig til næste afsnit, hvor Kamiel lidt modvilligt drager afsted mod Danmark i sin røde Ford. Men pludselig går alvoren op for ham...

(Signe og Kamiel har ønsket kun at blive omtalt ved deres fornavne. Redaktionen kender deres fulde navne.)