Livet på pause: Corona har gjort mig hooked på udbringning af dagligvare

Dagligvarer ud af det blå…

Heller ikke denne ide kunne jeg nemlig have for mig selv. Da jeg ankom første gang, tog det to en halv time at holde i kø, hvorefter man så skulle vente på sine varer. Men fred være med det, jeg fik varerne, og de gode Bilka-folk knoklede for at få det hele til at hænge sammen.

Da køleskabet nogle dage senere igen så småt trængte til at blive fyldt op, ringede det pludselig på døren. Jeg spurgte min kæreste, om hun vidste, hvem det kunne være. Svaret var roligt og tørt: Det var jo nok bare de varer, hun havde bestilt, der kom nu. Varerne? Hvaffor varer?

Hun havde simpelthen forsøgt sig med Rema 1000s app, hvor man bestiller, og en behjælpelig sjæl, der til gengæld får en skilling fra Rema, havde taget imod ordren, så at sige, var kørt ned i butikken og havde hentet varerne til os. Lige til døren. Ja tak.

Og det hele skete inden for et par timer!