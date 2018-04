Skitræningen giver ikke bare fysisk styrke. De giver også et mentalt boost til hverdagen. Henrik træner hovedsaglig på rulleski, men netop denne dag i starten af marts, hvor Lev Sundt er på besøg, er Holbæk og omegn blevet pudret af et let snefald.

Video: Smerterne forsvandt med skitræningen

- Jeg gik lige fra fodboldstøvlerne og over i alpinstøvlerne og tilbage i fodboldstøvlerne. Jeg nåede aldrig at opbygge en ordentlig grundform. Og det sled hårdt på kroppen.

Smerterne forsvandt

- For fem år siden kiggede min kone og jeg hinanden i øjnene. Vi besluttede at gøre noget for at holde vores kroppe ved lige. Vi valgte også at gøre det sammen. Så to gange om ugen tager vi til træning i Loop-fitness.