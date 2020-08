Video: Sådan bruger du mundbind

Vidste du, at et engangsmundbind ikke må bruges i mere end 4 timer? Og at du kun må bruge de én gang? Sådan lyder spørgsmålene fra Sundhedsstyrelsen, efter at det lørdag af statsminister Mette Frederiksen blev gjort klart, at fra lørdag 22. august vil det være obligatorisk at benytte mundbind i offentlig transport i Danmark.

Har man som rejsende ikke medbragt et mundbind, så kan man blive afvist i offentlig transport som busser, tog og metro yder meldingen.

Samtidig er det vigtigt, at mundbindet benyttes korrekt for at det skal virke ordentligt.