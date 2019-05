Vi længes efter mere tid i naturen

Vi opholder os indendøre en stor del af vores liv. På arbejde, i hjemmet, mens vi rejser. Ud af døgnets timer bruger bruger halvdelen af os danskere i gennemsnit blot en enkelt time på at være uden for.

Undersøgelsen viser samtidig, at vi længes efter at bruge mere tid i naturen.

I undersøgelsen svarer 85 % af de adspurgte danskere, at de længes efter naturen i dagligdagen. Undersøgelsen, som også er lavet globalt, viser samtidig, at 77 % af danskerne mener, at de brugte mere tid i naturen som barn, end nutidens børn gør i dag. Det indikerer, at vi i stigende grad bør forholde os til, hvordan vi udfolder vores liv indendørs, så det er godt for vores sundhed og velbefindende.

"At nogle mennesker ikke engang bruger en time om dagen udendørs bekymrer os, specielt når vi ved, at det at være i kontakt med naturen er gavnligt for folks overordnede trivsel", siger leder af VELUX videnscenter, Daylight, Energy and Indoor Climate Peter Foldbjerg.

"Vi ved fra WHO, at vi bruger op til 90 % af vores liv indendørs og dermed er blevet en indendørs generation. Undersøgelsen viser, at folk globalt ønsker at få naturen mere tilbage i vores og dagligdag", fortsætter han.

Natur kan reducere risiko for sygdomme

Forskning har bekræftet, hvordan det at opholde sig i naturen eller et naturligt miljø kan øge menneskers mentale sundhed.

"Natur kan være med til at reducere risikoen for sygdomme såsom kronisk stress samt fremme følelsen af velvære", forklarer professor i miljøpsykologi ved Uppsala Universitet, Terry Hartig, som har dokumenteret, hvordan eksponering for naturen kan have genoprettende virkninger, øge velvære og potentielt mindske stress.

En undersøgelse foretaget af det uafhængige forskningsinstitut RAND Europe på vegne af VELUX har også identificeret, at flere undersøgelser dokumenterer naturens positive effekt på mental sundhed og velvære.

6 ud af 10 danskere ønsker at omlægge deres daglige rutiner

YouGov's globale undersøgelse, som Danmark er med i, viser, udover ønsket om at bruge mere tid i naturen, at 61 % af danskerne mener, at de bør lave deres daglige rutiner og livsstil om, så de kan bruge mere tid i naturen.

Derudover mener henholdsvis 76 % og 80 % af danskerne, at adgang til natur, dagslys og frisk luft har en positiv effekt på deres fysiske og psykiske velvære.

Når danskerne er indenfor i deres hjem, kan lige omkring 2/3 godt lide at iagttage naturen og vejret samt se årstidernes skifte gennem deres vinduer. 61 % bringer naturen med indenfor i form af blomster eller planter, mens halvdelen af os nyder at åbne døre og vinduer for at få frisk luft ind i hjemmet.

"At lukke naturligt lys og frisk luft ind i hjemmet er bare en af flere måder at genetablere vores forbindelse til naturen på. Men bekymrende nok vil den kommende generation sandsynligvis opleve endnu større afstand til naturen, medmindre vi foretager nogle ændringer i vores hverdag, og fx indretter vores hjem, så vi kan byde naturen indenfor", siger dagslys-, energi- og indeklimaekspert Peter Foldbjerg.