Vi har brugt naturens pivåbne dør

Mens Danmark har været corona-nedlukket i et år, har naturens dør stået pivåben. Og det har i den grad kunne mærkes. Det understreger Naturstyrelsen.

Over hele landet har Naturstyrelsens medarbejdere oplevet langt flere mennesker på stierne i naturområderne, flere overnattende på lejrpladserne og flere henvendelser fra borgere i det seneste år sammenlignet med tidligere.

Tællere i udvalgte naturområder viser også en klar stigning i antallet af besøgende på op til 125 procent i 2020 sammenlignet med året før.

- I naturen er der plads til at holde afstand, og naturen har været, og er stadig, vores fælles åndehul i en svær tid. Vi har som langsigtet mål at få endnu flere danskere ud i vores fælles natur, men der var ingen, der havde forudset, hvad en verdensomspændende pandemi ville gøre ved vores brug af naturen. Forhåbentlig vil vi fortsat se masser af glade mennesker i naturen, nu hvor foråret er kommet. Vi opfodrer til også at opsøge de mere ukendte perler derude, for jo mere vi spreder os, jo nemmere er det for alle at holde den nødvendige afstand, siger Mads Jensen, kontorchef i Naturstyrelsen.

Naturstyrelsen har i årets løb haft stort fokus på at informere om mulighederne i de statslige naturområder - herunder også de mere ukendte naturperler. Det sker i forlængelse af, at Naturstyrelsen løbende arbejder på at gøre naturen mere tilgængelig for flere, eksempelvis via digitale løsninger. Netop de digitale løsninger er der mange, der har gjort brug af. Trafikken på det digitale kort over friluftsmuligheder udinaturen.dk og Naturstyrelsens digitale naturguider har været mere end dobbelt så stor som samme periode året før. Det tyder altså på, at vi bruger mere tid på at klikke os frem til nye udflugtsmål i naturen bag skærmen.