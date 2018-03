Vi elsker naturen

De fleste af os, der er i naturen, holder sig fra sveddryppende aktiviteter. Næsten 70 procent vil bare gå en tur eller have en oplevelse i naturen. Skal vi have pulsen op, så skal det helst foregå på en cykel. Faktisk svarer næsten 40 procent af de adspurgte i undersøgelsen, at de cykler i naturen en eller flere gange om ugen.

Kun en procent af de adspurgte sætter aldrig deres ben i naturen.

Men hvad gør naturen så ved os. Det har friluftsrådet også spurgt om.

De fleste svarer, at de føler ro, når de opholder sig i naturen. Op mod 80 procent siger, at de aktive i naturen for at slappe af, 75 procent er i naturen for at opleve den og 70 procent for at få motion.

- Selvom friluftslivet udvikler sig og der kommer nye aktiviteter og behov til, så er det de let tilgængelige muligheder, at gå, cykle og bare nyde naturen, der stadig er det mest udbredte. Det er typisk ikke noget, vi behøver at planlægge i forvejen og det kræver ikke særligt udstyr. Og så kan det foregå mange steder, hvilket er rigtig vigtigt, hvis vi skal nå friluftsliv i dagligdagen" siger Friluftsrådets formand Lars Mortensen i en kommentar til undersøgelsen.

Fakta om undersøgelsen

Friluftsrådet har spurgt knap 10.000 danskere om deres friluftsvaner og undersøgt blandt disse sammenhængen mellem den fysiske, mentale og sociale sundhed.

Kilde: Danskernes Friluftsliv 2017". Friluftsrådet.