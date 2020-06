En hat til at beskytte ansigt og nakke og en ordentlig solcreme kan være med til at modvirke hudkræft.

Undgå kræft: Husk skygge, solhat og solcreme

Opholder du dig for meget og for længe i solen, så er der stor risiko for, at du ikke bare bliver solskoldet men også, at du lægger an til at få modermærkekræft. Det understreger TrygFonden og Kræftens Bekæmpelse, der er ude med en kampagne om at beskytte sig mod solen.

Ifølge Kræftens Bekæmpelse ved kun fem pct. af danskerne, at 9 ud af 10 tilfælde af modermærkekræft skyldes uv-stråling og dermed kan forebygges. Det viser en undersøgelse, hvor 1.011 danskere over 18 år har svaret på spørgsmål om deres kendskab til sammenhængen mellem uv-stråling og modermærkekræft.

"Modermærkekræft er en alvorlig sygdom, der kan være dødelig, hvis den ikke opdages i tide. Men det er også en kræftform, der er rigtig god mulighed for at forebygge. Hvis flere danskere vidste, hvor stor en betydning, uv-stråling har for risikoen for modermærkekræft, ville flere måske huske skygge, solhat og solcreme," siger Peter Dalum, der er projektchef i Solkampagnen.