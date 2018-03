Se billedserie Mette Bender og Søren Lange er forfatterne bag bogen 'Fri for allergi'. Foto: Jens Wollesen

Tving din allergi i dvale

Lev sundt - 23. marts 2018

Øjnene er røde, næsen løber, huden klør, du kan mærke det på vejrtrækningen, eller du får ondt i maven. Høfeber og allergi er et problem for rigtig mange danskere, der må klare sig igennem med medicin eller i perioder melde sig syge på grund af voldsomme reaktioner på eksempelvis høfeber.

Mette Bender og Søren Lange er forfatterne bag den nye bog »Fri for allergi« og har begge lidt af forskellige typer allergi. Sammen har de udviklet en tilgang til allergi, der med kost, som ikke provokerer kroppen, har fået deres allergier til at gå i dvale.

- Vi har begge to allergi, og jeg har brugt rigtig meget medicin. Jeg havde problemer med høfeber, dyrehår, lidt støv, astma og lidt tendens til eksem. I starten ville jeg ikke bruge medicin, og jeg blev faktisk rigtig syg af det. Det var rigtig dumt, for det gør det hele værre, fordi hele systemet bliver stresset. Medicin kan ses som noget, der kan lægge anfaldene ned, men det er jo langt bedre at forebygge dem. Jeg kan godt forebygge og stoppe mine anfald ved at tage kosttilskud og spise fornuftigt, fortæller Mette Bender.

Søren Lange havde lidt meget af eksem som barn, men senere stødte høfeberen til:

- Jeg fik voldsom høfeber i en sen alder. Det startede med en allergi, der kom fuldstændig vanvittigt i februar for nogle år siden, og jeg kunne simpelthen ikke forstå det, og jeg gik til øjenlægen, fordi jeg tænkte, at jeg var ved at blive syg. Jeg har levet relativt sundt, men så lige pludselig kommer der en meget stresset periode i mit liv, og det er det, der udløser det.

- Vi satte os for at finde ud af, hvad der ligger bag allergien. Hvad er det, der tricker og forstærker allergi. Nogle af faktorerne er samfundsbestemte, fordi der er så meget kemi i vores hverdag, og maden er så forarbejdet, men du kan stadig ændre på rigtig meget selv, så du nedsætter, hvor meget du bliver udsat for. Du kan også gøre meget for at bygge immunforsvaret op, så det ikke er så meget oppe at køre hele tiden. Du vil altid have tendens til allergi i kroppen, men du kan få kontrollen over den, forklarer Mette Bender.

Kroppen hidser sig op Dyrehår, pollen og andre allergiske reaktioner er ofte kroppen, der overreagerer. Vi mennesker kan i princippet godt tåle mange af de allergener, vi bliver udsat for, men kroppen forveksler det med noget, som den ikke kan tåle, og derfor kommer reaktionen:

- Kroppen er designet til at vide, at de her orme, parasitter og bakterier, er noget, kroppen skal reagere på og få fjernet. Men hvis dit system ikke fungerer ordentligt, og immunforsvaret er forvirret, reagerer det lettere forkert. Et protein fra et kattehår ligner et protein fra noget andet, som ikke er godt for kroppen, forklarer Søren Lange.

- Man kan tænke på det, som hvis man har en vagthund, og så har der været indbrud. Så er hunden helt sindssyg, når den ser et menneske, fordi indbrudstyven var et menneske. Mennesker er jo ikke farlige, men hunden ser fjender alle vegne. Det samme gælder for allergien, og de påvirkninger der kommer udefra, siger Mette Bender.

Histamin er i vores mad Mange kender allergiprodukter med antihistamin, der skal modarbejde den histamin kroppen reagerer på.

Men hvad mange ikke ved er, at histamin findes i vores mad. Især fødevarer såsom røget pølse, lagret ost, fødevarer der har gennemgået saltning og gæring. Altså alle de langvarige processer, der konserverer vores mad, giver grundlag for en stigning i histaminniveauet.

- Den helt simple tilgang til det er, at eksempelvis nogle oste har et ekstremt højt indhold af histamin. Jo længere en ost har lageret, desto mere histamin er der i den. Rødvin og røget kød, mange af de ting vi godt kan lide, skal man tænke over. Ved at holde op med at spise de her meget histaminrige fødevarer i pollensæsonen, så kan du mærke, at høfeberudbruddet bliver mindre, fordi du ikke tricker det ekstra, forklarer Søren Lange og fortsætter:

- Histamin dannes også rigtig meget i fisk, når fisk ældes. Når fisk har ligget bare et par dage, begynder der at blive dannet histamin under nedbrydningen af fisken. Det, man nogle gange vil opleve som en madforgiftning, er i virkeligheden en histaminforgiftning. Det er kendt i restaurationsbranchen, at det ikke behøver være sygdomsfremkaldende bakterier, der giver dig diarré og opkast, det kan ligeså godt være histaminet.

Det gør desværre ikke nogen forskel, at fødevaren bliver opvarmet, da histamin ikke slås ned af varme. Derfor er en pizza med gluten, ost og en god salami ikke det bedste måltid for en allergiker.

En god tarm er vejen frem En sund tarmflora har rigtig meget at sige for vores helbred og immunforsvarets evne til at nedkæmpe sygdom. Du kan hjælpe en tyndhudet og irriteret tarm godt på vej med den rette kost.

- Hvis du har en dårligt fungerende tarm, så kan du godt spise alt det gode grønkål, men du optager det ikke. Det ryger lige igennem systemet. Så en tarm, der har inflammation og er tyndhudet, den optager ikke den mængde næringsstoffer, den skal. Derfor gør vi meget ud af, at det er vigtigt at få helet tarmen op, forklarer Søren Lange og bliver suppleret af Mette Bender:

- Spis mindre af det mad, der danner inflammation, for allergi er en form for inflammation. Spis mindre mad, der irriterer tarmslimhinden, for meget af immunforsvaret sidder i slimhinden, og irritation kan skabe de forskydninger, hvor forsvaret begynder at hidse sig op.

Giv din tarm syv dage Forfatterne foreslår i deres bog, at man med fordel kan genstarte sin tarmflora med en kur på syv dage, og dermed få et meget bedre udgangspunkt til at holde allergien nede.

Ved hjælp af fødevarer, der ikke irriterer kroppen, har et lavt indhold af histamin og hjælper til at give de gavnlige tarmbakterier gode levevilkår, giver kuren ro til systemet, og man får en bedre fornemmelse for de ting, der tricker anfaldene.

- Det, vi foreslår med vores kur, er, at på syv dage kan du stabilisere dit system, du kan få en bedre tarmflora i gang. Allerede efter fjerde dag begynder der at ske noget, da genopbygningen går meget hurtigt. Man vil efter noget tid opleve, at man ikke bliver så påvirket af at spise eksempelvis pasta, som man blev tidligere. Der er meget tit forbindelse mellem en lækkende tarm, et dårligt fungerende system, og at du reagerer dårligt på gluten. Vi er dog ikke ude i en frelserkur. Vi har både hvid fisk, kylling og kalkun med, fordi det for nogle kan være svært at undvære. Men vi har fjernet andre typer kød, vi ved, kan virke inflammatoriske. Vi har simpelthen fjernet det, der kan irritere systemet, fortæller Søren Lange.

- Tarmene har en rolle i næsten alt, hvad du kan fejle. Og kan måske ligefrem være udløsningen. Når du har allergi, så forbruger du rigtig mange vitaminer. Men du skal også bruge vitaminer til genopbygningen, her kan supplerende kosttilskud være en god hjælp, siger Mette Bender.

Et nyt værktøj Med bogen får du som læser et bud på at forstå den allergi, du døjer med. Du får nye værktøjer til at teste din kost, samt forskellige råd til lindring her og nu.

- Det, vi gerne vil formidle med bogen, er, at ved at få et tarmsystem der virker, som ikke er overbelastet med mad, der tricker inflammation i kroppen, så kan man faktisk bevare en utroligt god status. Man kan virkelig holde allergien langt væk. Budskabet er, at jo bedre du passer på din krop, spiser noget ordentlig mad med de gode fedtstoffer og får godt med vitaminer, jo lettere kommer du igennem din allergi og måske kan du slippe af med den, siger Søren Lange.