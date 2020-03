Trods coronakrise er det fortsat muligt at spille golf

For at undgå en spredning af coronavirus er der en række forholdsregler, som du som golfspiller bør tage, skriver Dansk Golf Union. Forholdsregler, som markant vil reducere risikoen for spredning af coronavirus. Det drejer sig primært om god håndhygiejne og om at holde afstand til hinanden.

DGU anbefaler disse forholdsregler:

•Lad flagstangen blive i hullet, så ingen behøver at røre ved den.

•Putt med handsken på, og brug handskehånden til at samle bolden op af hullet. Giv eventuelt alle putts inden for en meter.

•Hav også handske på den hånd, som du bruger til at røre ved spande på driving range

•Lad være med at bruge touchscreen i klubhuset. Brug evt. Golfbox-app’en. Flere danske klubber har allerede stillet printede scorekort frem, så man ikke behøver printe dem ud selv.

•Hav håndsprit med i bag’en og sprit hænderne af jævnligt.

•Hold en afstand på et par meter fra andre mennesker, undgå kødannelse ved teestederne.

•Lad være med at give hånd eller kramme, når runden er slut. Hold i stedet stadig et par meters afstand.

•Lad være med at udveksle scorekort til underskrift. Afstem eventuelt scores mundtligt efter runden.

•Drop den fælles mad eller drikkevarer efter runden og minimer brug af klubhuset.

•Lad være med at bruge klubbens omklædningsfaciliteter.

•Hold dig væk fra golfbanen, hvis du har et skrøbeligt helbred eller føler dig syg

•Kør ikke to personer i samme buggy.