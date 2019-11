Tre myter om influenza

Der er mange teorier om influenza. De tre læger da Donkin, Ida Biering-Sørensen og Laura Kverneland gør her op med tre af dem.

Myte #1: Du kan få influenza af at få en influenzavaccination

Du kan godt få lidt influenzalignende symptomer af at få en influenzavaccine, men det vil aldrig blive til en rigtig influenzavirus. Symptomerne er blot et tegn på, at kroppen arbejder aktivt med vaccinen.

Myte #2: C-vitamin, ingefær-shots og kombucha-the kan forebygge sygdom og booste dit immunforsvar

Enkelte studier har vist, at folk, der i forvejen har C-vitamin-mangel, muligvis kan have gavn af C-vitamintilskud i forbindelse med sygdom. Men i Danmark er det ekstremt få mennesker, der har underskud af C-vitamin. Langt de fleste af os har mere end rigeligt i kroppen og vil ikke have effekt af yderligere. Og så er det en sejlivet myte, at man kan styrke sit immunforsvar gennem fødevarer eller kosttilskud - de såkaldte 'superfoods'. Det kan desværre ikke lade sig gøre.

Myte #3: Du kan få influenza af at fryse eller være udendørs med vådt hår

Influenza, forkølelse og hoste er alle infektionssygdomme. Der skal være virus eller bakterier til stede, for at disse sygdomme kan udvikle sig, og derfor er kulde ikke nok. Men kulde kan rigtigt nok gøre, at blodkarrene trækker sig mere sammen, så de hvide blodlegemer har sværere ved at komme frem og bekæmpe de bakterier og vira, vi støder på.