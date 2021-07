Trafikstøj øger risiko for brystkræft og slagtilfælde

- Da vi købte huset for 20 år siden, var støjen tålelig. Men siden er der kommet langt flere biler og lastbiler. Jeg sover altid med ørepropper, og den konstante støj er en stressfaktor. Min mand lider af forhøjet blodtryk, men vi kan jo ikke sige, om det har sammenhæng med støjen. Jeg bliver irritabel og frustreret over, at der aldrig er et tidspunkt uden støj, fortæller Karina Østergaard Svendsen.

Karina Østergaard Svendsen bor dermed i en af de 724.000 danske boliger, som er plaget af trafikstøj. Ifølge en hvidbog om trafikstøj svarer det til, at 1,36 millioner danskere påvirkes negativt af larm fra trafik.

To nye undersøgelser fra Kræftens Bekæmpelse konkluderer, at vejstøj giver en lille øget risiko for brystkræft og slagtilfælde. Gennem computermodeller, der beregner danske adressers støjudsættelse, har forskerne beregnet, hvor meget støj 1,8 millioner kvinder har været udsat for fra 1990 til 2017. Undersøgelsen viser, at for hver gang vejstøjen øges med 10 decibel ved den mest stille facade af et hus, stiger risikoen for brystkræft med 2,3 procent.

Til sammenligning øger et alkoholforbrug på en genstand mere om dagen risikoen for brystkræft med 5-9 procent.

Den anden undersøgelse, foretaget ved hjælp af støjmålinger fra samtlige 2,8 millioner danske husstande, viser, at risikoen for slagtilfælde vokser med 4 procent, hver gang støjniveauet stiger med 10 decibel på den mest støjende del af facaden, hvor vi typisk opholder os i dagtimerne.

Den ny viden føjer sig til internationale undersøgelser, der viser, at vejstøj kan give øget risiko for diabetes og hjerte-kar-sygdomme. Det Europæiske Miljøagentur anslår, at trafikstøj fra de europæiske veje medfører 43.000 tilfælde af hjertesygdomme og 10.000 tilfælde af for tidlig død hvert år.

- Knap hver tredje bolig er udsat for trafikstøj, der overstiger 58 decibel, hvilket er den vejledende grænseværdi for trafikstøj nær boligen. Vores undersøgelser viser, at øget trafik- og jernbanestøj giver en let forøget risiko for brystkræft og slagtilfælde. Vi ved ikke præcis, hvorfor støj kan øge risiko for sygdom. Men hypotesen er, at støj medfører øget stress. Dermed øges kroppens niveauer af stresshormoner. Det stimulerer en række biologiske risikofaktorer, som øger vores risiko for hjerte-kar-sygdomme og diabetes.

- Manglende søvn er en anden forklaring, for vi ved fra søvnstudier, at dårlig søvn har stor indflydelse på folkesundheden, fortæller professor Mette Sørensen fra Kræftens Bekæmpelses center for kræftforskning, der er en af forskerne bag undersøgelsen.

Mette Sørensen fortæller, at forskningen først inden for de seneste 10 år for alvor er begyndt at belyse sammenhængen mellem støj og helbred.

- Vores undersøgelser siger noget om den statistiske risiko for at udvikle sygdom på grund af støj. Jo mere viden vi har om de sundhedsmæssige konsekvenser af støj, desto bedre muligheder har politikerne også for at vurdere, i hvor høj grad støjdæmpning skal prioriteres,? lyder det fra Mette Sørensen.

Hun peger på, at politikerne kan sænke trafikstøjen ved at prioritere støjskærme, sænke fartgrænser og indføre støjsvage dæk. Samtidig kan den enkelte husejer gøre noget ved at vælge de rigtige vinduer og placere soveværelset i den del af huset med mindst støj.

Venstres transportordfører, Kristian Pihl Lorentzen, ser det som et stort fremskridt, at den netop indgåede trafikaftale afsætter en pulje på tre milliarder kroner til bekæmpelse af trafikstøj på eksisterende veje fra 2022 til 2035. Derudover skal der bruges en milliard kroner til bekæmpelse af trafikstøj i forbindelse med nye vejprojekter.

- Vi skal tage gener fra trafikstøj meget alvorligt. Tidligere har vi bevilget 50 millioner kroner hist og pist til støjdæmpning. Den nye aftale betyder, at vi kommer i en helt anden liga i forhold til at bekæmpe støjen,? lyder det fra Kristian Pihl Lorentzen.