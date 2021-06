Træningsfællesskab i naturen skal styrke gigtpatienter

For gigt- og rygpatienter er træning en central del af rehabiliteringen, der bl.a. modvirker smerter, fatigue og funktionstab. Men mange i målgruppen synes ikke, at de ”passer ind” i almindelige trænings- og fitnesscentre, da smerter og funktionsnedsættelser gør det svært at følge med.

”Krisen har været hård ved mennesker med gigt og andre kroniske sygdomme. De har levet med øget risiko for alvorlige sygdomsforløb. Vi ser nu et kæmpe behov for at få skabt nye udendørs fællesskaber, der kan inspirere og motivere til fysisk aktivitet og samtidig bekæmpe ensomhed". Det siger Mette Bryde Lind, direktør i Gigtforeningen.

Hvad er PROGREZ PROGREZ er en forskningsenhed under Afdeling for Fysioterapi og Ergoterapi ved Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse. PROGREZ har som overordnet mål at skabe klinisk relevant forskning, der foregår tæt knyttet til praksis og skaber mest mulig gavn for patienterne.

Forskningsgruppen er tværfaglig og samarbejder med nationale og internationale forskningsmiljøer og på tværs af sektorer.

Det nye træningskoncept skal også skabe ny viden om naturbaseret træning til mennesker med gigt. Konkret skal forskere fra SDU og PROgrez ved Slagelse Sygehus undersøge, om og hvordan gigtpatienterne får det bedre af træning i naturen.

”Det er vigtigt at understrege, at træning er mere end den fysiske udøvelse. Vi ved, at træningseffekt også handler om det psykiske og sociale element, og hvis naturbaseret træning gør det nemmere for patienter at træne, og dermed styrker deres lyst til træning, så er det et meget vigtigt aspekt at få belyst”, siger Søren Thorgaard Skou, SDU-professor og forskningsleder fra forskningsenheden PROgrez på Slagelse Sygehus.

Naturfællesskaberne er finansieret de næste to et halvt år og er målrettet gigt-og rygpatienter, men andre med kroniske sygdomme og bevægelseshandicap kan også deltage. Knap 20 kommunale sundhedshuse har foreløbigt givet tilsagn om at ville henvise borgere til naturtræningsfællesskaberne.