Træning kan få has på smerter

Halvdelen af alle voksne har haft smerter i kroppen, typisk fra ryg, nakke, skulder og knæ, inden for de seneste 14 dage. Og en dansker mister i gennemsnit syv gode leveår på grund af sygdomme i muskler og led. Det viser en rapport fra Vidensråd for forebyggelse.

Mange oplever nedsat funktionsevne, langvarig sygemelding og i værste fald udstødelse fra arbejdsmarkedet. En konsekvens af fx artrose (slidgigt) er typisk, at man bliver fysisk inaktiv og overvægtig og er i større risiko for dø af sygdomme som type 2-diabetes og hjertekarsygdomme.

”Ser man på de store konsekvenser, er det paradoksalt, at der er så lidt fokus på muskel- og ledsygdomme i Danmark. Forskningen viser klart, at man kan undgå og behandle mange af skaderne og sygdommene med fysisk træning og vægttab.

Det er altså en myte, at man skal holde sig i ro, når man har smerter og sygdomme i muskler og led. Leddet er, som alt andet i kroppen, levende væv, der styrkes ved passende brug”, siger Ewa Roos, der står bag rapporten ”Forebyggelse af skader og sygdomme i muskler og led”.

Årsagerne til væksten i muskel- og ledsygdomme er blandt andet danskernes stigende alder, overvægt og fysiske inaktivitet.

Men også idræts- og arbejdsrelaterede skader bidrager til statistikken.

Omkring 3.500 danskere forlader hvert år arbejdsmarkedet som følge af muskel- og ledsygdomme. Og alene idrætsskader medfører hvert år op mod 100.000 skadestuebesøg, hvoraf de 5.000 er alvorlige knæskader. Halvdelen af de skader vil sandsynligvis udvikle sig til artrose inden for

10 – 15 år. Og da de fleste idrætsskader sker for unge i 20’erne, ender mange i en alt for ung alder med ”gamle” knæ.

I forhold til idrætsskader viser forskning, at skadesforebyggende træning nedsætter risikoen for alvorlige knæskader med helt op mod 60-70%. Det betyder, at to ud af tre knæskader kan undgås. Samtidig er der evidens for, at træning er 2-3 gange mere effektiv til at mindske smerter end medicin, og det er uden bivirkninger.

”Der er store samfundsmæssige gevinster at hente, hvis man indfører skadesforebyggende træning inden for idrætsverdenen, og hvis arbejdspladserne indfører sundhedsfremmende tilbud til medarbejderne”, siger Ewa Roos, men pointerer samtidig, at sundhedssektoren skal blive langt bedre til at screene for risikofaktorer og forebygge muskel- og ledsygdomme i stedet for at vente til de mere alvorlige gener opstår.

Fakta:

- 15% af befolkningen – svarende til omkring 660.000 mennesker – har en eller flere muskel- eller ledsygdomme af mere end seks måneders varighed.

- Inden for en to ugers periode har halvdelen af den voksne

befolkning oplevet smerter fra muskler og led.

- Selvrapporterede smerter i muskler og led er langt hyppigere blandt kvinder end blandt mænd.

- På verdensplan er tab af funktionsevne på

grund af muskel- og ledsygdomme steget med 40% siden 1990.

- Muskel- og ledsygdomme udgør næsten halvdelen af alle erstatningsgodkendte erhvervssygdomme, og koster samfundet mere end 20 mia. kr. årligt, svarende til omkring 15% af de totale sygdomsomkostninger i Danmark.

- Muskel- og ledsygdomme indtager dermed en andenplads på den økonomiske rangstige blandt de 13 største sygdomsgrupper.

- Muskel- og ledsygdomme er årsag til ca. 25% af alle langtidssygemeldinger over 8 uger, og 39% af de langtidssygemeldte afskediges inden for 10 måneder efter første sygemelding.

Kilde:

