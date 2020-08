Træning fjerner smerterne: Sådan får du arbejdspladsen med

Forskerne, Lars L. Larsen og Just Bendix Justesen, har begge lavet videnskabelige forsøg, som indikerer, at træning i løbet af arbejdsdagen gavner helbred og trivsel signifikant.

Alle bør bruge en del af deres arbejstid på at motionere, lyder anbefalingen fra forskere fra Det Nationale Center for Arbejdsmiljø. Det skriver Videnskab.dk.

Alle kan have svært ved at tage sig sammen, lette den flade og få motioneret. Når man ovenikøbet skal gøre det i arbejdstiden, hvor man har nok andet at se til, kan motivationen være endnu sværere at finde frem.

"Det hjælper, at man gør det simpelt og kortvarigt," siger Lars L. Andersen, der er professor på Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) til Videnskab.dk.

Træning i arbejdstiden skal være et overskueligt projekt, så alle kan være med, anbefaler professoren.

3 gange 20 minutters målrettede øvelser, der styrker muskulaturen i nakke, skuldre og ryg, har en betydelig effekt på smerter, viser Lars L. Andersens og kollegernes forskning.

"Det er rigtig godt at få trænet musklerne i det område af kroppen, hvor man har ondt, og det behøver ikke være kompliceret. Man kan finde mange gode øvelser på nettet," siger professoren.

"Man skal ikke være bange for at lave øvelserne forkert. Kroppen skal nok fortælle, hvis man ikke gør det rigtigt. Det vigtigste er, at man får det gjort regelmæssigt."

Lars A. Andersen anbefaler, at man finder en ildsjæl på hver afdeling, der står for at engagere folk.

"Man skal finde en, som er tovholder, og så skal det være noget, man gør sammen. Man kan med fordel udnytte gruppedynamikken og det sociale fællesskab på arbejdspladsen," siger professoren.

Medarbejdere, der træner sammen, oplever, at de får et stærkere sammenhold, tilføjer han med henvisning til evalueringer af de forsøg, han har været involveret i.

Just Bendix Justesen foreslår også, at man udpeger en medarbejder eller leder, som har ansvaret for, at projektet ikke glider ud i sandet.

"Det kan sagtens være en medarbejder, som får lov til at bruge lidt tid hver ugen på projektet. Jeg kalder dem sundhedskonsulenter," siger Just Bendix Justesen, der er ph.d. og studieadjunkt på Syddansk Universitet.

Ledelsen skal ikke kun give grønt lys til, at medarbejderne bruger en halv eller en hel time af den ugentlige arbejdstid på at træne.

Den øverste leder og mellemlederne skal også engagere sig og aktivt bakke op om projektet, hvis det skal fungere, siger forskerne.

"Ledelsen skal tage ansvar, gå foran, arbejde med det struktureret og optimalt set gøre en ugentlig træningssession obligatorisk. Ellers er det kun medarbejdere, der i forvejen er i god form, som møder op," siger Just Bendix Justesen.

"Og det er ikke nok, at direktøren vil det, og medarbejderne vil det. Mellemlederne skal være med i processen og investere tid i det, hvis det skal fungere," tilføjer han.