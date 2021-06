Du har mulighed for at tjekke forskellige symptomer via hjemmesiden, og derefter tage kontakt til lægen.

Tjek dig selv mand

Har du feber, smerter, blod i urinen eller noget helt fjerde? Og er du bekymret for, hvad der kan være årsagen.

Så kan du via hjemmesiden Tjekdigselvmand.dk undersøge, hvad der er for signaler du modtager fra din krop. Det hurtige redskab kan bruges til at overbevise dig selv om, at det kan være en god idé at bestille tid til et lægetjek - noget mænd ellers ikke er ret gode til.