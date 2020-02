Tip til ordentlige tænder

Under alle omstændingheder er det en god idé at holde sine tænder i orden.

Førende forskere er dog ikke enige på dette punkt, hvorfor der fortsat forskes på området for at påvise, om der er en sammenhæng mellem tandkødsbetændelse og flere livstilsygdomme.

Ved tandkødsbetændelse opstår der blødninger, og når tandkødet bløder, kan bakterier gå over i blodbanen, så de føres rundt i kroppen og forstærker betændelse forskellige steder.

Men tandkødsbetændelse kan medføre andre sygdomme. Flere undersøgelser tyder nemlig på, at der kan være en sammenhæng mellem dårlig mundhygiejne og hjerte-kar-sygdomme, diabetes og leddegigt.

Passer du ikke ordentlig på dine tænder kan en dårlig mundhygejne føre til tandkødsbetændelse og på længere sigt udvikle sig til tandsygdommen parodontitis - det man tidligere kaldte parodontose. En voldsom udvikling i parodontitis kan føre til, at tænderne falder ud.

3) Brug tandtråd Tandbørsten kan ikke fjerne alle bakterier og madrester i munden, hvorfor det er en god idé at supplere tandbørsten med tandtråd mindst 1 gang om dagen.

2) Udskift din tandbørste regelmæssigt Det anbefales at skifte tandbørsten mindst én gang hver tredje måned – og endnu oftere hvis børstehårene begynder at se slidte ud. Desuden anbefales det at bruge en blød tandbørste, da et hårdt børstehoved kan skade tænderne og tandkødet.

1) Børst tænder Man bør børste tænderne mindst 2 gange om dagen. Det er vigtigt at børste tænder, da man fjerner bakterier og madrester fra tænderne. Hvis disse ikke bliver fjernet, kan man risikere at disse bakterier ætser tænderne og i sidste ende danner huller i tænderne.

Halvdelen af alle 50-årige har parodontitis, og sygdommen optræder hyppigst hos personer med ringe sociale levevilkår samt hos ældre, syge og handicappede, der har svært ved selv at børste tænder.

4) Gå til regelmæssigt tandlægen

Det er forskelligt fra person til person hvor ofte man bør gå til tage til tandlægen. Ofte anbefales det at tage til tandlægen hver 6. til 12. måned.

5) Skru ned for de søde sager

Sukker øger risikoen for huller i tænderne. Bakterierne i munden lever nemlig af sukker, som de omdanner til syre. Det er netop denne syre som kan skade dine tænder og skabe huller. Derfor er det vigtigt at begrænse indtaget af syreholdige fødevarer og drikkevarer som sodavand og energidrik.

6) Drik mere vand

Vand er uden tvivl det bedste du kan drikke - ikke bare i forhold til dine tænder, men for det samlede helbred.

7) Skyl med vand efter syre

Hvis man har spist eller drukket noget syreligt, er det en god ide at skylle munden med vand bagefter. Det kan nemlig tage munden og kroppen over en time at nedbryde syren.

Kilde: sundhedsguiden.dk