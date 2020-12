Tina venter på et nyt hjerte

Som Tina sidder der lige nu 417 andre danskere klar til at rykke ud med minutters varsel, hvis der kommer en melding om, at lige netop det organ, de venter på, er klar. De står alle på en venteliste til en organdonation. Det fortæller Radio 4, som har kørt flere nyhedsindslag om organdonation på radiokanalen.

Tina Bach Christensen holder øje med telefonen. Hvert øjeblik kan den ringe. Den ventede telefonsamtale kan betyde, at hun med minutters varsel i en ambulance kan hun være på vej mod sygehuset, hvor en livsgivende operation skal sikre hende mange leveår endnu. Tina venter nemlig på et nyt hjerte.

Som at have en pistol i nakken

Når et hjerte er klar til Tina venter en operation, som tager 4-8 timer. Derefter skal hun ligge i respirator i 1-2 dage.Når hun vågner, vil hun føle, hun er blevet kørt over af en damptromle.

En stor gave

Hvis sygehuset ringer, så skyldes det, at en persons hjerte slår, selv om vedkommende er hjernedød.

- Det er en stor gave at få fra et andet menneske. Et menneske, som ikke kan komme tilbage til livet, men som har et ønske om at give liv videre.

- Jeg vil ikke dø. Jeg vil kæmpe og holde fast og elske de mennesker, som står mig nær.

- Jeg håber og tror på, at jeg får lov til at leve en langt liv.

Hele udsendelsen om Tina og hendes nye hjerte kan fra fredag eftermiddag 4. december findes på Radio 4 hjemmeside under podcast:

https://www.radio4.dk/podcasts/#