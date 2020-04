Tag en badetur i skoven

Det handler ikke om vådt vand og en dukkert i en skovsø men ro, nærvær og fordybelse, når du kaster dig over den nye trend - skovbadning.

Et ophold i naturen, hvor du bare lader øre og øjne gå på vandring, og hvor du sidder eller bevæger dig stille gennem landskabet.

Skovbadning har rødder tilbage til gamle nordiske traditioner, hvor det at opholde sig stille og tavs i naturen var en naturlig del af livet. Hvor man følte sig i samklang med naturen og agerede i overenesstemmelse med naturen.

Stress er en af de helt store sygdomme i den moderne livsførelse. Stress rammer den enkelte hårdt, og koster samfundet mange millioner.

Et af redskaberne til at behandle stress er at komme ud i naturen. Lige nu forskes der flere steder i, hvordan et ophold i naturen kan afhjælpe stress. Et af projekterne er Terapihaven Nacadia i Hørsholm, hvor der forskes i en sammenhæng mellem natur og menneskets sundhed. Her undersøger man koblingen mellem haveanlæg, fysiske rammer, forskning og stressbehandling.

I flere lande kan man få udskrevet naturoplevelser på recept hos lægen. F.eks. i Japan, hvor man siden 1980'erne har kunnet modtage en skovbade-behandling.

Flere undersøgelser har vist, at naturen på mange måder styrker krop og sind. Immunsystemet bliver bedre. Det samme gør koncentrationsevne og hukommelse. Samtidig styrkes humøret og den fysiske styrke.