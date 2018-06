Se billedserie Direktør for Cyklistforbundet, Klaus Bondam, cykler selv noget af vejen til arbejde. Turene giver ham en god basis motion. Foto: Kim Rasmussen

Tag cyklen på arbejde og slip for sygedage

Lev sundt - 02. juni 2018 kl. 09:30 Af Katrine Thorlund

Cyklistforbundet har siden 1997 skudt den årlige landsdækkende 'Vi cykler til arbejde'-kampagne i gang i maj måned.

Kampagnen går i sin enkelthed ud på at motivere danskerne til at vælge cyklen fremfor bilen, når de hver morgen tager af sted på arbejde. I hold af fire kan kollegaer støtte hinanden og sammen finde fordelene ved cykelpendling. For der er faktisk ganske meget at vinde ved at vælge den tohjulede fremfor den firehjulede.

Direktør for Cyklistforbundet, Klaus Bondam, er ikke i tvivl om, at cykling har store sundhedsfordele for cyklisten. Fordele som også vil smitte af på arbejdspladsen:

- Man kan konstatere, at det er en sindssyg god forretning for en arbejdsplads at have medarbejdere, som er i god fysisk form. Region Hovedstaden er den eneste region, der for alvor laver cykelregnskaber og ser på cykling som en del af sundhedspolitikken. Region Hovedstaden har været ude at sige, at det, der bliver cyklet i dag, sparer regionens arbejdspladser for 1,1 million sygedage om året. Det giver en øget produktivitet, der svarer til 1,6 milliarder. Så det er altså ikke småpenge, vi snakker om, bare fordi Lis fra bogholderiet sætter sig op på sin cykel hver eneste dag.

Hvis det stod til Cyklistforbundet ville næste oplagte skridt således være, at de danske arbejdspladser også ser på deres transportløsninger i arbejdstiden. For måske er det ikke nødvendigt, at det er firmabilen, der skal på vejen. Måske kan der skabes rutiner, hvor cyklen er førstevalget.

- Hele ideen med 'Vi cykler til arbejde' er jo i høj grad at starte en dialog, om hvordan vi transporterer os på vores arbejdsplads. På nogle arbejdspladser har man firmabiler, som man rask væk sætter sig ned i, lige meget hvor man skal hen, eller man tager måske bare en taxa. Man kunne jo se på, om det er muligt, at man på ture under fem kilometer, tager cyklen. Måske investerer virksomheden i cykler som står til rådighed for medarbejderne. Det er klart, at der er distancer, der ikke kan tages på en cykel, ligesom der er ting, der ikke kan fragtes på cykel. Men det, vi i Cyklistforbundet opfordrer til, er at have en omtanke omkring hver eneste tur, du i virkeligheden foretager dig, siger Klaus Bondam.

Få basis på plads

Når man i fuldt udstyr sætter sig op på racercyklen og suser ud på de danske landeveje, så er det fordi, at cykling er en rigtig god motionsform.

Men hvad mange måske glemmer, så får man også motion af at cykle ærinder til hverdag. For nok er cyklen bare et transportmiddel, men for hver gang du træder i pedalerne, får du motion, du ikke ville have fået i bilen.

- Jeg tror, vi allesammen kender den følelse med at købe et abonnement til træningscenteret og komme derned tre, fire eller fem gange, og så langsomt løber det ud i sandet. Men hvis man for eksempel bruger cyklen som den daglige transport på hele eller dele af turen til arbejde, så får man faktisk indarbejdet en rigtig fornuftig motionsrytme.

- Jeg er et meget godt eksempel selv. Jeg kører i bil noget af vejen, og så cykler jeg det sidste stykke. Jeg kan rigtig godt lide at få de to gange 25 minutter om dagen. Jeg har det sådan, at det er min cykling, der holder hjertestoppet stangen. Jeg elsker god mad og lidt slik engang i mellem, men jeg føler, det er cyklingen, der gør, at jeg grundlæggende føler mig sund. Jeg føler, at basis er på plads. Jeg kan mærke det, når jeg ikke har cyklet, for jeg bliver træt og mere uoplagt, fortæller Klaus Bondam.

Kampagnen 'Vi cykler til arbejde' løber i hele maj, hvor mere end 58.000 danskere cykler sig til nye vaner.

- Man skal jo huske på, at det ikke er alle cykelture, der gør, at man skal gå i bad bagefter. Det er jo dybest set noget pjat. Jeg plejer at sige, at frisk sved lugter ikke. Gammel sved i gammelt tøj, det lugter, men frisk sved lugter ikke. Så en ganske almindelig cykeltur på fem kilometer, det bliver man jo ikke gennemsvedig af, og hvis man gør, så kan man jo sætte farten lidt ned.

- Vi gør i Cyklistforbundet meget ud af ikke at være fanatiske. Prøv at overvej om der muligvis er et alternativ. Hvis du bare skal tre kilometer væk for at spille badminton med dine børn, så overvej om ikke det kunne være federe at have en cykeloplevelse sammen, så I var varmet op inden man skal spille. I stedet for at sætte sig ud i bilen og drøne ned til hallen.