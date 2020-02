Sundhedsstyrelsen: Husk håndhygiejne

Husk den gode håndhygiejne! Hyppig og grundig håndvask er en af de vigtigste ting, du selv kan gøre for at undgå at blive syg. Sådan lyder opfordringen fra Sundhedsstyrelsen.

Hyppig håndvask og brug af håndsprit vil nemlig kunne minimere antallet af syge.

Opfordringen kommer netop nu, hvor Coronavirus har spredt sig fra Kina og ud over Asien til Europa. I Italien har man registreret flere dødsfald i forbindelse med Corona-virus, og også det første dødsfald i Frankrig.

Selv om Danmark på sundhedsområdet er et gennemkontrolleret land, kan det ikke udelukkes, at sygdommen også vil kommer og vil sprede sig til os.

Men som Sundhedstyrelsen skriver, så kan man forsøge at tage sine forhåndsregler ved at holde en god håndhygijne.