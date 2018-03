Sundhedsinitiativer skal nedbringe sygefraværet på arbejdspladser

Sygefraværet på de danske arbejdspladser er fra 2013 til 2016 i snit steget fra 8,1 til 8,4 dage pr. fuldtidsansat, viser de seneste tal fra Danmarks Statistik. Samtidig går det generelt tilbage for danskernes sundhed ifølge Sundhedsstyrelsens netop offentliggjorte Nationale Sundhedsprofil for 2017.

Der er derfor behov for initiativer, der fremmer sundheden og trivslen på de danske arbejdspladser. For sygefravær koster ikke alene samfundet og arbejdspladserne milliarder af kroner hvert år ? det har også store menneskelige omkostninger.

Med konkurrencen "Danmarks Sundeste Arbejdsplads - Initiativprisen 2018" ønsker Forsikring & Pension, Falck Healthcare, Dansk Firmaidrætsforbund og Dansk Erhverv nu for andet år i træk at hylde og kaste lys på alle de gode sundhedsinitiativer på landets arbejdspladser, så de kan inspirere andre og samtidig få den anerkendelse og opmærksomhed, de fortjener.

- Med denne landsdækkende konkurrence ønsker vi fire organisationer at sætte fokus på værdien af at forebygge skader og sygdom på arbejdspladserne - både de offentlige og de private. Den stigende kurve skal knækkes med aktive tiltag inden for sundhed, trivsel og arbejdsmiljø, som vi mener er mere end blot personalegoder. Det er en investering i, at arbejdspladsen gennem sunde og tilfredse medarbejdere kan levere sine kerneydelser til kunderne, siger Jacob Winther, PA- og kommunikationsdirektør i brancheorganisationen Forsikring & Pension.

Alle arbejdspladser kan være med

Selve Initiativprisen 2018 uddeles til den arbejdsplads i Danmark, der har iværksat det bedste initiativ inden for sundhed, trivsel og arbejdsmiljø. Ud over hovedprisen vil der blive uddelt en national særpris for det bedste initiativ, som forbedrer den mentale sundhed på arbejdspladsen.

Alle kan være med til at indstille deres eget sundhedsinitiativ på arbejdspladsen i regionen og stemme om, hvilken arbejdsplads i hele landet der har iværksat det sundeste initiativ. Man må stemme på i alt tre forskellige initiativer. Hver regionsvinder kåres ud fra antallet af stemmer, de har opnået. Så alle har en chance for at vinde.

Og så kunne man godt tro, at de store virksomheder stod med de bedste kort på hånden, men antallet af stemmer, som et initiativ får, divideres med antallet af ansatte på den arbejdsplads, hvor initiativet er gennemført. Derfor har små som store virksomheder lige gode chancer for at vinde.

Landsvinderen af konkurrencen i 2017 var it-firmaet Chili Security i Odense med de dengang 16 ansatte med initiativet "Forebyg arbejdsskader og nedsæt sygefraværet".



Fakta om sygefraværet

Sygefraværet pr. fuldtidsansat på alle danske arbejdspladser steg i gennemsnit fra 8,1 til 8,4 dage i perioden 2013-2016. For offentligt ansatte steg sygefraværet fra 11 til 11,4 dage, mens sygefraværet for privatansatte steg fra 6,3 til 6,6 dage i samme periode.

Om initiativet og konkurrencen

Konkurrencen "Danmarks Sundeste Arbejdsplads - Initiativprisen 2018" blev skudt i gang 1. marts. Alle kan indstille og stemme på initiativer til og med 17. maj 2018.

Vinderne i hver af landets fem regioner kåres 22. maj 2018, og de dyster derefter om at vinde selve "Initiativprisen 2018". Landsvinderen kåres 29. maj 2018.

Alle indstillede sundhedsinitiativer offentliggøres løbende på www.sundestearbejdsplads.dk

Indstillinger og afstemning kan ske på www.sundestearbejdsplads.dk.

"Danmarks Sundeste Arbejdsplads - Initiativprisen 2018" er et samarbejde mellem Forsikring & Pension, Dansk Firmaidrætsforbund, Dansk Erhverv og Falck Healthcare, der tilsammen er i løbende kontakt med størstedelen af Danmarks befolkning.