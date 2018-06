Størst effekt af slanke-kur

Det er nu, du skal smide bildækket rundt om maven, hvis du vil se godt ud på stranden i sommersolen. Diverse blade boomer med slanketilbud. Desværre er det bare ikke nok at sætte energi-indtaget ned. Forbrændingen skal også sættes i omdrejninger. Bildækket opstår, fordi du indtager flere kalorier end du forbrænder - og så er det i øvrigt ligegyldigt om kalorierne stammer fra fedt, kulhydrater eller protein - så længe din krop får flere, end der er brug for.

Den bedste kur er at skære ned på kalorieindtagelsen - samtidig med at man træner både styrke og udholdenhed. Udholdenhedstræning øges energiforbruget. Men nøjes du med at kombinere slankekur og udholdenhedstræning, så må du regne med at nogen af din vægtreduktion forårsages af tabt muskelmasse.

Træn styrke

Hvis du skal beholde din muskelmasse under en slankekur, så er det nødvendigt samtidig at træne styrke. Sidegevinsten ved at styrketræne er i øvrigt, at en øget muskelmasse øger kroppens energiforbrænding.

En undersøgelse som er blevet offentliggjort i tidskriftet »Medicine and science in Sport and Exercise« påviser, at muskelmassen kun bebeholdes, hvis man kombinerer slankekur med udholdenhedstræning og styrketræning.

Undersøgelsen omfattede 35 mænd, som var kraftig overvægtige. Disse blev inddelt i fire grupper. Tre slankegrupper og en kontrolgruppe. Den første slankegruppe udførte ingen træning, men nøjedes blot med at indtage 1500 kalorier om dagen. Gruppe nummer to kombinerede de 1500 kalorier med udholdenhedstræning tre gange om ugen, mens den sidste gruppe ud over det reducerede kalorieindtag udførte en kombination af styrke- og udholdenhedstræning tre gange om ugen. Undersøgelsen løb over 12 uger.

Træningsgruppen, som dyrkede udholdenhedstræning, brugte tre gange 30 minutter og øgede træningstiden i løbet af de 12 uger til 50 minutter pr. gang. Træningsgruppen, som dyrkede den kombinerede træning, gennemførte 12 forskellige styrkeøvelser ud over udholdenhedstræningen.

Vægtreduktion



Resultatet af undersøgelsen viste, at den gruppe, som blot dyrkede udholdenhedstræning under slankekuren, havde en gennemsnitlig vægtreduktion på 4,7 procent, mens gruppen som dyrkede den kombinerede træning smed 8,4 procent af vægten. Gruppen som kun var på slankekur, reducerede dens gennemsnitsvægt med 3,6 procent.

Undersøgelsen viste også, at hos slankegruppen og hos slanke/udholdenhedsgruppen var andelen af muskelmasse, som forsvandt under kuren, langt større end hos gruppen, som også havde styrketræning med i programmet.