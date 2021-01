Artiklen: Snør dine sko og kom med ud at gå

Du kan godt snøre skoene og komme op ad sofaen. For fra 25. januar skal danskerne ud at gå.

Alle danskere er nemlig inviteret med til begivenheden, 'Danmark går sammen'. Gå-perioden strækker sig fra 25. januar til 21. februar 2021.

I 'Danmark går sammen' kan du være med til at dele din gå-oplevelse og dine gå-ruter. Derudover kan alle være med til at tælle skridt, udfordre familien, venner og kolleger i hvor langt, vi kan gå. Regionerne dyster mod hinanden. Hvem er bedst til at gå? Region Hovedstaden eller Region Midtjylland? Del dine gå-oplevelser med hashtag som #danmarkgårsammen og #gåmed.

På hjemmesiden danmarkgaarsammen.dk kan du få det fulde overblik over alle gå-aktiviteter i 2021.