Slankekur: Derfor går din forbrænding ned

I takt med at du taber vægt vænner kroppen sig til at producere mindre stofskiftehormon, hvilket resulterer i, at din forbrænding falder.

Har du også oplevet, at det bliver mere og mere svært at tabe sig, jo længere en slankekur varer.

Forbrændingen går aldrig helt i stå, men kan godt falde betydeligt. I de værste tilfælde helt op mod 15 procent.

Derfor er det også væsentligt, at du undervejs i et slankeforløb enten reducerer dit indtag af fødevarer, så det svarer til din forbrænding eller sætter din forbrænding op ved at være ekstra fysisk aktiv.

Også efter du er stoppet med en slankekur er det vigtigt at have for øje, at du ikke igen kan spise de samme mængder mad som før kuren.

Du oplever under alle omstændigheder det største vægttab i starten af en slankekur. Det skyldes, at du mister en del væske, når du skærer ned på dit energiindtag.

Værd i øvrigt opmærksom på, at et hurtigt vægttab kan betyde, at du også taber muskelmasse. Derfor er det vigtigt, at du træner for at opretholde din muskelstyrke, mens du er i gang med et vægttab (Mindre muskelmasse betyder, at forbrændingen går yderligere ned).