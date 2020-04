Dansk Skoleidræt og Spejderne indleder et samarbejde, som skal resultere i, at elever i de ældste klasser bevæger sig mere.

Skoleidræt og Spejdere i samarbejde om bevægelse i skolen

Skoleidrætten og spejderne vil tilbyde aktiviteter, som på en anderledes måde involverer eleverne. Begge organisationer har på hver sin måde mange års erfaring med at skabe initiativer, hvor børnene har et fælles mål for deres aktivitet, og hvor bevægelsen indgår naturligt i opgaven - og ikke nødvendigvis som et mål i sig selv.

I et forsøg på at få aktiveret de store elever i skolen er de to organisationer Dansk Skoleidræt og Spejderne indledt et samarbejde, der skal få flere i elver i de ældste folkeskoleklasser til at bevæge sig noget mere.

- Dansk Skoleidræt har gennem årene lavet mange succesfulde tiltag for at aktivere de ældste elever, så de også kan komme et skridt nærmere de 45 minutters daglig bevægelse. Men det er en gruppe elever, som naturligt stiller store krav til indholdet, og hvor lærerne efterspørger redskaber og inspiration til opgaven, da der løbende er behov for at fastholde og forny motivationen for at bevæge sig.

- Vi ser en mulighed i at favne bevægelsesbegrebet bredt i et nyt samarbejde med Spejderne, for på den måde at vise såvel store elever som lærere, at bevægelse og læring kommer i mange former, siger Bjørn Friis Neerfeldt, generalsekretær i Dansk Skoleidræt.