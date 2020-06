Se billedserie Trykkerdammen Strand ved Helsingør er en af de strande, som af Friluftsrådet er blevet udnævnt til et Badepunkt. Dem er de 39 af i Danmark. Foto: Friluftsrådet

Se her: 39 strande er blevet til et Badepunkt

Lev sundt - 21. juni 2020 kl. 11:42 Af Søren Arildsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Badevandstemperaturen er flere steder i de indre danske farvande oppe på 20 grader. Og med en sommer i vente med høje temperaturer, vil der være rig mulighed for at komme ud at bade i rent vand. Friluftsrådet har i 2020 tildelt Blå Flag og Badepunkt til i alt 231 badesteder og havne rundt om i Danmark. 39 af disse får i år status som Badepunkter. Badepunkter er strande, som vi kender dem flest fra Danmark: rent vand, gode badeforhold og strande der passer til omgivelserne, skriver Friluftsrådet. Badepunkt er en ny nordisk mærkningsordning for simple badesteder med badesikkerhed, basal infrastruktur og de samme høje krav til vandkvalitet, som der kræves for at hejse det Blå Flag. Samtidig kan man på mange Badepunkter finde særlige natur- kultur- og friluftsoplevelser, og strandene vil ofte have bære præg af områdets lokale identitet. Badepunkter findes i hele Norden, og i Danmark drives mærkningen af Friluftsrådet, der foretager kontroller af badestederne, ligesom vandkvaliteten løbende monitoreres af kommunerne. På både Blå Flag-strande og Badepunkter er der således garanti for ordentlig vandkvalitet og en sikker badeoplevelse.

Badepunkt er Friluftsrådets kvalitetetsstempel til strandoplevelser i Danmark, Norge og Sverige. Med Badepunkt flaget kan du finde strande med rent badevand, særlige friluftsmuligheder, kultur- eller naturoplevelser rundt omkring i landet. I sommeren 2020 er der 39 steder, der er udnævnt til Badepunkt.Badepunkt er Friluftsrådets kvalitetetsstempel til strandoplevelser i Danmark, Norge og Sverige. "Vi er rigtig glade for Badepunkt-ordningen, da den giver kommunerne mulighed for at signalere klart til borgerne, at her er der ordentlige badeforhold - uden at der stilles omfattende krav til deres øvrige aktiviteter på stranden. Derfor håber vi selvfølgelig også, at mange borgere tager godt imod de nye Badepunkter og kommer ud og får masser af gode badeoplevelser hele sommeren", siger Jan Ejlsted, der er direktør i Friluftsrådet.

Et badepunkt er: Rent badevand - vandet testes for urenheder sommeren igennem.

Badesikkerhed - der er livredningsudstyr eller livreddere.

Adgang til toiletter - der er toiletfaciliteter i nærheden.

Skraldespande - det er muligt at komme af med sit affald i nærheden.

Gode bademuligheder - Badepunkter er gode badesteder, som vi kender dem i Danmark

Frilufts- natur og kulturoplevelser - ved mange badepunkter kan du finde seværdigheder eller faciliteter til oplevelser med natur, friluftsliv og kulturhistorie

Badested med lokalt særpræg - Badepunkter har ofte et naturligt præg og en identitet, som passer til området.

Video om Badepunkt

Her finder du et badepunkt på Sjælland: Kalundborg kommune:

Bjerge Sydstrand

Reersø Nordstrand

Vesterlyng Nordstrand

Bjerge Nordstrand

Kysttoften, Kalundborg

Ulstrup Sønderstrand

Saltbæk Badebro

Gisseløre Badebro

Mullerup Strand Sorø kommune:

Sorø Sø

Parnas

Tystrup Sø Helsingør kommune:

Julebæk Strand

Trykkerdammen

Offentlig strand ved Lokalteateret

Kronborg Strand Lyngby-Taarbæk kommune:

Fredriksdal Fribad



Friluftsrådet har uddelt et kvalitetsstempel til 39 strande og badesteder i Danmark. Her er det Vejers Strand i Vestjylland. Foto: Frilufsrådet



