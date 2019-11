Sådan undgår du influenza

Hvis du vil undgå at få influenza, så er det vigtigt, at du holder en god hygiejne. Vask hænder ofte, brug gerne håndsprit og lad være med at røre ved dine øjne og næse.

Det understreger lægerne Ida Donkin, Ida Biering-Sørensen og Laura Kverneland til Sundhedstv.

Influenza smitter ved at små dråber spreder sig, når vi hoster og nyser. Men også via håndtryk og kys. Men kan altså begrænses ved en god hygiejne.

Hvis du bliver smittet, så kan du efter et par dage mærke influenzaen. Du kan få ondt i hovedet, høj feber, ondt i musklerne, kulderystninger og få trang til at kaste op. Det tager normalt 1-2 uger at komme igennem en influenza.

Selv om din influenza er overstået, kan du godt i tiden efter være træt og mangle energi.

Hvis du får svært ved at trække vejret, skal du kontakte din læge, understreger læge-trioen. Og selv om du er ret skidt tilpas, så skal du huske på at få noget at drikke for ikke at komme til at lide af væskemangel.