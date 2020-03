Det kan være fristende lidt for ofte at lægge vejen forbi køleskabet, når man nu skal opholde sig i sit hjem stort set hele tiden.

Sådan undgår du at blive corona-tyk

Måske bruger du flest skridt for at gå til og fra køleskabet. For midt i denne meget anderledes og noget skræmmende tid, kan en tur forbi køleskabet og lidt hygge i sofaen være et af dagens lyspunkter.

Har du et ur, et aktivitetsarmbånd eller en telefon, som tæller skridt, har du sikkert konstateret, at det daglige antal af skridt i disse coronatider er for nedadgående. Transportturen til og fra arbejde, turen ned i supermarkedet og sportsaktiviteterne er sat på pause eller begrænset til et minimum.

Når du nu er mere hjemme, så bliver dit hjem også mere beskidt. Derfor kan du med fordel svinge støvsugeren en ekstra gang, pudse vinduer, vaske gulv og rydde op. Rengøring forbrænder kalorier. Samtidig gør du som myndighederne anbefaler, nemlig at holde mere rent end du plejer for at modvirke, at coronavirus lagrer sig i nullermænd og på dørhåndtag, stikkontakter eller andre flader, som vi daglig er i berøring med.

Selv om vi ikke må være mange sammen. Selv om vi skal holde afstand, og selv om vi ikke kan benytte idrætsfaciliteter og træningscentre, så er der masser af muligheder for at få lagt lidt bevægelse ind i den uvante dagligdag.

Der er masser af bevægelse i at ordne have. Og du aktiverer mange muskler, som eller ikke bliver brugt. Foto: Colourbox

Du kan med fordel også brænde noget energi af ude i dit køkken. Det kræver lidt muskelkraft at ælte dit eget brød og at røre i en gryde sætter også kalorieforbrændingen i vejret. Samtidig har du mulighed for at tilberede noget sundt og nærende, som ikke i samme omfang sætter sig på sidebenene som en gang fastfood hentet på den nærmeste McDonalds-restaurant.

Er du den heldige ejer af en have, så er der også masser af motion og kalorieforbrænding at hente i at luge ukrudt, slå græs, klippe buske, grave have og køre med trillebør. Havearbejde er fysisk krævende og sætter gang i muskler, som du sikkert ikke har brugt længe.

Gå ud

Du kan fortsat bevæge dig rundt i Danmark, hvis du ellers holder dig til myndighedernes anvisninger om, hvordan vi skal holde afstand, være få sammen og holde en høj hygiejne.

Når du skal hen og handle, så kan du tage cyklen eller gå, i stedet for at starte bilen. I det hele taget er det at gå rigtig godt for din krop. Og med den megen natur, som Danmark har, behøver du ikke at klumpe dig sammen med andre. Der er masser af skov, marker og strand, så du behøver ikke at vælge lige netop den seværdighed eller den strand, hvor flest samler sig.

Hvis du vil være på den sikre side, så gå en tur i de tidlige morgentimer, så møder du stort set ingen mennesker.

Godt nok er det lige blevet sommertid, hvilket betyder, at du har mistet et times dagslys først på dagen, men solen står dog allerede op før klokken 07. Og for hver dag, der går, står solen tidligere og tidligere op.

Så er du alligevel oppe, så tag en tur rundt i kvarteret, nyd solopgangen og den friske luft.

Er du til løb, cykling, rulleskøjter, vandrertur eller andre sveddryppende aktiviteter, så kan du fortsat dyrke det i det omfang, du følger myndighedernes anbefaling.