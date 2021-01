Sådan tilrettelægger du dit hjemmearbejde bedst muligt

Rigtig mange sidder i øjeblikket og arbejder hjemmefra på grund af coronakrisen. Det giver en masse fordele i form at fleksibilitet, men der er også en række ulemper og faldgruber, du skal være opmærksom på.

Når du før coronatiden mødte ind på din arbejdsplads, fik du dagen igennem nogle naturlige afbræk i form af møder, kaffepauser eller samvær med kollegaerne.

På din hjemmearbejdsplads er der ikke sådanne "forstyrrelser". Du kan derfor ende med at sidde og arbejde kontinuerligt gennem lang tid.

For at undgå, at du hænger over arbejdet hele tiden, skal du tilrettelægge din arbejdsdag således, at der bliver nogle pauser undervejs.

Du kan f.eks. aftale med dig selv, at du taler i telefon stående eller mens du går en tur rundt i din bolig. Du kan også indlægge faste pauser i løbet af dagen, hvor du forlader din hjemmearbejdsplads for en kort stund. I pausen kan du måske lige flytte et par tallerkner ned i opvaskemaskinen eller lægge en bunke tøj ind i klædeskabet.

Bare nogle få minutters afbræk er nok til at genopfriske hjernen og aktivere nogle muskelgrupper.