Sådan hopper du af hamsterhjulet

Har du også al for travlt med at nå job, familie og fritidsaktiviteter? Og kunne du godt tænke dig at sætte hastigheden på hamsterhjulet lidt ned?

Så er der gode råd at hente hos forfatter Ole Ditlev Nielsen, som de seneste fem år selv har sat tempoet ned både arbejdsmæssigt og generelt.

Ole Ditlev Nielsen, der er forfatter til bl.a. bøgerne "Slow living – sænk tempoet og lev et liv med mening" og "Om at leve – 20 skridt til mere overskud og mindre stress" valgte i 2014 at sige sit velbetalte job som underviser op for at forsøge at leve af at skrive bøger og holde kurser og foredrag.

Det er lykkedes for ham - men ikke uden omkostninger. Han tjener ikke længere så meget. Og det har betydet, at der ikke er en bil i garagen eller rødvin og dyre bøffer på middagsbordet. Han og familien køber ikke nyt tøj og holder i det hele taget alle mulige udgifter på et minimum.

Til gengæld er hans arbejdsdag sjældent længere end 5-6 timer. Han holder fri i alle skoleferier og tager sammen med familien hvert år på en lang ferie til et eksotisk sted. Og så har han fået masser af tid til al det, han helst vil. Skrive, tænke, slappe af og være sammen med familien.

- Jeg begyndte at tænke over, hvad der i virkeligheden har betydning.

- Hvad er det, vi husker, når vi skal herfra? Hvad er det, der i virkeligheden betyder noget for os? Vi har travlt, men hvad er det helt konkret, vi har travlt med?

- Jeg erkendte, at jeg havde behov for at tage den med ro og kende forskel på det, der haster, og det, der er vigtigt, siger Ole Ditlev Nielsen.

Forfatteren deler gavmildt ud af sine råd og vejledninger til at leve langsomt. Således skriver han flere gange om ugen en blog på sin hjemmeside.

F.eks. skriver han et sted på sin blog om, at der vil være masser af “dørvogtere”, som vil stille sig skeptisk i vejen, når du melder ud, at du vil lave ændringer i dit liv.

“Dørvogterne" vil sige til dig:



At det ikke kan lade sig gøre.

At det er urealistisk og alt for svært.

At økonomien ikke holder.

At du ikke er dygtig nok.

At der er for meget konkurrence.

At dit livseksperiment er alt for usikkert.

At du skal blive ved din læst.

”Du skal ikke lytte til dørvogterne, ikke lytte til modstanderne. Du skal lytte til din egen, kreative stemme. Du skal stole på dit instinkt. Du skal gøre, hvad du selv føler er det rigtige og forfølge dine drømme”, skriver Ole Ditlev Nielsen.