Du har rig mulighed for at holde dig i form udendørs, selv om fitnesscentre og idrætshaller er blevet lukket på grund af faren for corona-smitte.

Sådan holder du dig i form under coronakrisen

Men tænker du dig om, kan du sagtens benytte naturen til at træne i. Så hop i cykelsadlen og tag en tur rundt i skoven eller ud over landevejene. Snør løbeskoene og løb ud i forårssolen. Eller gå bare en lang tur. Møder du nogen undervejs, så hils, snak - men hold en behørig afstand.

Foråret er over os, og det betyder, at der fra nu af og de næste mange uger vil være rig mulighed for at være uden for. Du skal selvfølgelig tage hensyn til dine omgivelser og følge de retningslinjer, som regeringen har udstukket med ikke at komme for tæt på dine medmennesker, vaske hænder hyppigt, lade være med at give hånd, kramme og kysse, hoste i ærmet osv.

Selv om svømmehal og fitnesscenter er blevet lukket og gymnastikholdet sat på pause på ubestemt tid på grund af coronavirus, så er du altså ikke afskåret for at træne, bevæge dig og få sved på panden.

Sundt at komme udendørs

- At komme udendørs kan være et godt og sundt afbræk i en hverdag, hvor man måske føler sig fanget derhjemme. Man må gerne tage sin børn med på legepladsen, lufte hunden, eller gå og løbe ture i skoven. Men vi anbefaler, at man er påpasselig med er at samles i større grupper, og at man undgår tæt fysisk kontakt med andre uden for hjemmet”, fortæller chefkonsulent i Sundhedsstyrelsen, Maria Kock Aabel.

Er du haveejer, så er der med forårets komme rig mulighed for at komme og ordne have. Den milde vinter har gjort græsset ekstra langt. Nu er det tid til, at det skal slås. Det er også god motion at grave kartoffelbedet, klippe æbletræet eller få lagt nye fliser på terrassen.

Vil du helst holde dig indendørs, så er stuegulvet et godt alternativ til fitnesscentret. Brug din kropsvægt til at lave en række øvelser, der styrker kroppen.