Det kan i denne coronatid være angstprovokerende at gå i supermarkedet og handle. Her kommer man tæt andre og dermed øges risikoen for at smitte.

Sådan håndterer du din corona-angst

Er du bange for at gå i supermarkedet af frygt for at komme for tæt på andre mennesker og dermed udsætte dig selv for en smitterisiko? Er du bange for at bære rundt på en smitte, der kan ramme andre. Er du bange for at miste dit arbejde eller ked af at gå glip af vigtige begivenheder?

Coronakrisen rammer nogle mennesker hårdt. Det gælder dem, der har et skrøbeligt helbred og mindre modstandskraft, men det gælder i høj grad også de, der i forvejen har det svært og måske lever med angst.

Det mærker man hos Psykiatrifondens telefonrådgivning, hvor en del af opkaldene siden coronakrisens indtog har handlet om angst og bekymringer, der er tæt forbundet med coronavirus.

”Taler man med et menneske, der er sårbar, bange og bekymret, så må man ikke feje den bekymring væk med en frisk bemærkning. Tag bekymringen alvorligt og vis forståelse. Vi skal vise hinanden solidaritet i den her situation”, siger Psykiatrifondens formand psykiater Torsten Bjørn Jacobsen.

Psykiatrifonden har derfor formuleret en række råd, som kan hjælpe dig, der føler dig presset, stresset og angst i denne nye og uvante situation, hvor corona fylder utrolig meget.