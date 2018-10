Sådan får du humøret op om morgenen

I undersøgelsen siger 42 procent af de adspurgte, at de ikke er i godt humør om morgenen, Og 68 procent erkender, at morgenhumøret påvirker resten af deres dag.

En god start på dagen giver et både rigere og længere liv. Det viser en undersøgelse, som firmaet A&B Analyse har foretaget for Rynkeby-brandet "God morgen".

Konklusionen i undersøgelsen er, at Vi savner tid, nærvær og menneskelig varme. 47 procent af de adspurgte siger nemlig, at de mangler tid om morgenen.

"Mange efterlyser mere tid om morgenen, men det paradoksale er, at der ikke mangler tid i døgnet - vi bruger den bare ikke hensigtsmæssigt."

Det siger læge Imran Rashid, der også er forfatter til bogen "Sluk - kunsten at overleve i en digital verden."

Imran Rashid mener, at vi bør starte med at bruge tiden på morgenmåltidet og morgensamværet i stedet for at tjekke telefonen ud.

Ifølge undersøgelsen angiver næsten 45 procent af de adspurgte, at de altid eller ofte siger godmorgen til deres mobiler før deres partner. Og blandt de adspurgte svarer mere end 46 procent, at de ikke anser morgenmåltidet for at være det vigtigste.

Samtidig peger de på, at morgenen ville være bedre, hvis den starter med et lækkert morgenmåltid (31,4%), hvis man spiser morgenmad sammen (28,7%), eller hvis vi gemmer mobilen væk og er til stede i morgensituationen (17,9%).

"Jeg synes, det er foruroligende, at så mange enten springer morgenmaden over eller anser den for at være mindre vigtigt. Hjernen fungerer ikke optimalt, og blodsukkeret er i bund uden morgenmad, og derfor er det et afgørende måltid. Vi skal blive bedre til at skabe en hyggelig start på dagen og gøre det til et fast ritual i stedet for at give telefonen vores opmærksomhed. Hvis man skal skære det helt ind til benet, så kan man sige, at jo flere gode morgener, man har, desto længere lever man," siger Imran Rashid.

Husk at sige godmorgen

Den udlægning vinder genklang hos psykolog og fremtidsforsker Thomas Geuken, associeret partner hos Institut for Fremtidsforskning.

"På den ene side er den gode morgen under pres på grund af udviklingen, og på den anden side er tid, nærvær og tilstedeværelse blevet en luksus, fordi det er en mangelvare. Derfor vil det være noget, vi stræber efter. Her kan den gode morgen med god tid og nærvær sagtens være noget, vi ønsker at genetablere, fordi det giver os mental sundhed og dermed et godt liv. Det bliver et åndehul, hvor vi lader op, reflekterer og finder nærvær," siger Thomas han.

Ifølge undersøgelsen kan vi alle være med til at løfte det generelle morgenhumør ved at blive endnu bedre til at sige godmorgen til folk, vi møder om morgenen. 39 procent af de adspurgte angiver, at det gør deres morgen bedre at møde et smil eller et "godmorgen." Og mere end 75 procent siger, at de daglig siger godmorgen til andre.

"Det betyder rigtig meget, at vi husker at sige godmorgen. For det første viser vi, at vi anerkender de mennesker, vi siger godmorgen til - de føler sig set - og for det andet bliver vi selv levende og eksisterende, fordi vi giver en luns af os selv," siger Thomas Geuken.

Top-fem over de udsagn, der gør en morgen bedre ifølge de adspurgte:





1. At folk, man møder smiler eller siger godmorgen (39)

2. God tid (47)

3. Vi spiser morgenmad sammen og ikke hver for sig (28,7)

4. Et lækkert morgenmåltid (31,4)

5. At man er tilstede og ikke sidder med mobilen (17,9)

Fakta om undersøgelsen:

Undersøgelsen er lavet af A&B Analyse for Rynkeby-brandet God Morgen. 1.114 personer har deltaget i undersøgelsen i perioden 12. juli-17. juli 2018. Data er vægtet på køn, alder og geografi, så stikprøvens sammensætning matematisk matcher den fordeling, man finder i hele den danske befolkning.